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Голикова оценила срок появления популяционного иммунитета к коронавирусу
Голикова оценила срок появления популяционного иммунитета к коронавирусу
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что популяционного иммунитета к коронавирусу удастся добиться уже в 2021 году. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:15
2021-01-23T12:15
2021-01-23T12:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что популяционного иммунитета к коронавирусу удастся добиться уже в 2021 году."Мы для себя определили, что без учета уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 миллиона человек, то есть 60% населения, вот без учета тех, кому до 18 лет", - следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей"."Я думаю, да, и мы, во всяком случае, так ориентированы", - уточнила Голикова, отвечая на вопрос о том, возможно ли достигнуть такого показателя за этот год.Она также подчеркнула, что принуждать людей к вакцинации нельзя, она добровольна.Голикова пояснила, вакцинированным также нужно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, чтобы сформировался коллективный или популяционный иммунитет. Рядом может оказаться человек, который является либо носителем, либо болеющим, и вакцинированный все равно может переболеть, хоть и в легкой форме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
допустила, что популяционного иммунитета к коронавирусу удастся добиться уже в 2021 году.
"Мы для себя определили, что без учета уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 миллиона человек, то есть 60% населения, вот без учета тех, кому до 18 лет", - следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей
".
"Я думаю, да, и мы, во всяком случае, так ориентированы", - уточнила Голикова, отвечая на вопрос о том, возможно ли достигнуть такого показателя за этот год.
Она также подчеркнула, что принуждать людей к вакцинации нельзя, она добровольна.
Голикова пояснила, вакцинированным также нужно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, чтобы сформировался коллективный или популяционный иммунитет. Рядом может оказаться человек, который является либо носителем, либо болеющим, и вакцинированный все равно может переболеть, хоть и в легкой форме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.