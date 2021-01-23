https://ria.ru/20210123/immunitet-1594266657.html

Голикова оценила срок появления популяционного иммунитета к коронавирусу

Голикова оценила срок появления популяционного иммунитета к коронавирусу

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что популяционного иммунитета к коронавирусу удастся добиться уже в 2021 году. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T12:15

2021-01-23T12:15

2021-01-23T12:43

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коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что популяционного иммунитета к коронавирусу удастся добиться уже в 2021 году."Мы для себя определили, что без учета уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 миллиона человек, то есть 60% населения, вот без учета тех, кому до 18 лет", - следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей"."Я думаю, да, и мы, во всяком случае, так ориентированы", - уточнила Голикова, отвечая на вопрос о том, возможно ли достигнуть такого показателя за этот год.Она также подчеркнула, что принуждать людей к вакцинации нельзя, она добровольна.Голикова пояснила, вакцинированным также нужно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, чтобы сформировался коллективный или популяционный иммунитет. Рядом может оказаться человек, который является либо носителем, либо болеющим, и вакцинированный все равно может переболеть, хоть и в легкой форме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593258989.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова