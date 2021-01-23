Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210123/immunitet-1594266657.html
Голикова оценила срок появления популяционного иммунитета к коронавирусу
Голикова оценила срок появления популяционного иммунитета к коронавирусу
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что популяционного иммунитета к коронавирусу удастся добиться уже в 2021 году. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T12:15
2021-01-23T12:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593870599_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_257dd13b2b300cda2e4cd1cd0b857ed5.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что популяционного иммунитета к коронавирусу удастся добиться уже в 2021 году."Мы для себя определили, что без учета уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 миллиона человек, то есть 60% населения, вот без учета тех, кому до 18 лет", - следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей"."Я думаю, да, и мы, во всяком случае, так ориентированы", - уточнила Голикова, отвечая на вопрос о том, возможно ли достигнуть такого показателя за этот год.Она также подчеркнула, что принуждать людей к вакцинации нельзя, она добровольна.Голикова пояснила, вакцинированным также нужно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, чтобы сформировался коллективный или популяционный иммунитет. Рядом может оказаться человек, который является либо носителем, либо болеющим, и вакцинированный все равно может переболеть, хоть и в легкой форме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593258989.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593870599_1590:551:3072:1662_1920x0_80_0_0_aa7c04ce87889b0e21b0d6833a61fe0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

Голикова оценила срок появления популяционного иммунитета к коронавирусу

12:15 23.01.2021 (обновлено: 12:43 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак") в районной больнице Волгограда
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) в районной больнице Волгограда - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что популяционного иммунитета к коронавирусу удастся добиться уже в 2021 году.
"Мы для себя определили, что без учета уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 миллиона человек, то есть 60% населения, вот без учета тех, кому до 18 лет", - следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".
Указатель в поликлинике - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 19:07Распространение коронавируса
Попова заявила о возможности за год привить от коронавируса 60% населения
"Я думаю, да, и мы, во всяком случае, так ориентированы", - уточнила Голикова, отвечая на вопрос о том, возможно ли достигнуть такого показателя за этот год.
Она также подчеркнула, что принуждать людей к вакцинации нельзя, она добровольна.
Голикова пояснила, вакцинированным также нужно носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, чтобы сформировался коллективный или популяционный иммунитет. Рядом может оказаться человек, который является либо носителем, либо болеющим, и вакцинированный все равно может переболеть, хоть и в легкой форме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Ростове-на-Дону участники незаконной акции пытаются снести заграждения
15:03В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки
15:02Главная новогодняя елка России покинула Кремль
14:56Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
14:56В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19
14:55В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе
14:51Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком
14:49КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
14:46Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
14:43Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях
14:42В центре Москве около четырех тысяч человек собрались на незаконную акцию
14:35В Петербурге участники незаконной акции вернулись на Сенатскую площадь
14:33Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть
14:30В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией
14:29Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"
14:27Москалькова прокомментировала незаконные акции на Дальнем Востоке
14:26Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар
14:25Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
14:16В Санкт-Петербурге начались первые задержания на несогласованной акции
14:15В Москве выясняют подробности задержания подростка на незаконной акции
Лента новостейМолния