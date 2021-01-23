https://ria.ru/20210123/giperzvuk-1594143235.html

"ПВО им больше не поможет": чем Пентагон решил бить по важным объектам

"ПВО им больше не поможет": чем Пентагон решил бить по важным объектам

Огромная скорость и возможность поражать движущиеся цели — американская программа гиперзвуковой ракеты наземного базирования Operational Fires вышла на финишную РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T08:00

2021-01-23T08:00

2021-01-23T08:02

с-500 "прометей"

darpa

raytheon

f-35

lockheed martin

москва

сша

безопасность

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Огромная скорость и возможность поражать движущиеся цели — американская программа гиперзвуковой ракеты наземного базирования Operational Fires вышла на финишную прямую. Новое оружие разрабатывают Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и концерн Lockheed Martin, которому на днях выделили на это 59 миллионов долларов. Летные испытания боеприпаса намечены уже на следующий год. Что известно о секретном проекте Operational Fires — в материале РИА Новости.Подвижная угрозаБлижайшим российским аналогом проекта эксперты считают оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Однако американцы утверждают, что их разработка значительно лучше и смертоноснее. Известно, что новое оружие будет мобильным — пусковые установки смонтируют на шасси колесного тягача. Дальность полета ракеты — 1,6 тысячи километров. Гиперзвуковой блок C-HGB (The Common Hypersonic Glide Body) способен развивать скорость, в пять раз превышающую звуковую, а также маневрировать по курсу и высоте. Считается, что этот боеприпас невозможно перехватить.Ракетный комплекс можно быстро перебрасывать на различные пусковые позиции. В DARPA отмечают, что "цель программы OpFires — разработка и демонстрация инновационной системы наземного базирования, позволяющей гиперзвуковому оружию преодолевать современную противовоздушную оборону противника, быстро и точно наносить удар по важнейшим целям". Специалисты Lockheed Martin уже работают над новейшей системой наведения боеголовки, поражающей малоразмерные и движущиеся объекты.Для комплекса создают ракету с повышенными характеристиками на основе принципа boost — glide ("разгон и планирование"). Первая ступень отвечает за разгон до гиперзвуковых скоростей и преодоление плотных слоев атмосферы. Затем включается вторая ступень, для которой проектируют новый твердотопливный двигатель изменяемой тяги. Пока предполагается, что боеприпасы OpFires поступят в войска в неядерном оснащении, однако не исключено, что со временем к ним прикрутят тактические "спец-БЧ".Проект Opfires должен дать сухопутным войскам США возможность нанесения быстрых ударов по целям на дальних дистанциях. Сегодня самый дальнобойный американский ОТРК наземного базирования — комплекс MGM-140 ATACMS с радиусом поражения 270 километров. Для противостояния Москве в Европе этого явно недостаточно — "Искандеры" уверенно бьют и на 500 километров. К тому же в российскую армию уже поступают гиперзвуковые ударные комплексы. Американские специалисты неоднократно признавали, что Вашингтон серьезно отстал в подобных технологиях не только от Москвы, но и от Пекина. Разрыв хотят сократить в первой половине 2020-х — ожидается, что OpFires примут на вооружение после 2023-го.Для моря и сушиЕще один амбициозный проект гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования от корпорации Lockheed Martin — Long Range Hypersonic Weapon. Это универсальная твердотопливная баллистическая ракета AUR средней дальности с боевым блоком C-HGB — таким же, как в программе Operational Fires. Стрелять предполагается прямо из десятиметровых транспортно-пусковых контейнеров на тягачах Oshkosh. Известно, что комплекс оснастят стандартной для армии США системой управления огнем ракетных войск и артиллерии, что облегчит его ввод в эксплуатацию и интеграцию в имеющийся арсенал.Скорость LHRW — более пяти чисел Маха. Дальность не раскрывали, эксперты говорят о трех-четырех тысячах километров. Не исключено, что американцы, более не скованные обязательствами договора РСМД, создают эту ракету для размещения в Европе. Оттуда она достанет практически любую военную цель в европейской части России. Есть у США планы и в отношении Китая. Для сдерживания КНР американцы хотят разработать вариант ракеты AUR морского базирования.В августе 2019-го концерн Lockheed Martin получил контракт стоимостью 347 миллионов долларов на разработку и создание опытного образца LHRW. Одновременно Пентагон заключил соглашение с компанией Dynetics Technical Solutions на 352 миллиона на первый серийный комплект планирующей гиперзвуковой боевой части C-HGB. Летные испытания запланированы на 2021-й. А первую батарею LHRW поставят на опытно-боевое дежурство не раньше 2023-го.Для фронтовой авиацииВ ответ на появление у России гиперзвуковой ракеты воздушного базирования "Кинжал" в США стартовал ряд программ по созданию аналогичного вооружения для самолетов ВВС. В марте 2019-го Пентагон заключил контракт с концерном Raytheon стоимостью 63 миллиона долларов на TBG (Tactical Glide Boost) — тактическую гиперзвуковую ракету "воздух — земля" с планирующим боевым блоком, разгоняющимся до пяти чисел Маха и поражающим цели на удалении до 920 километров.Как сообщали в DARPA, у программы TBG три основные задачи. Первая — подтверждение принципиальной возможности летательного аппарата с желаемыми характеристиками. Необходимо теоретически обосновать проект, соответствующий требованиям заказчика. Вторая — анализ эффективности перспективного оружия в предполагаемых условиях применения. Третья — обеспечение доступности новинки. Как демонстратор технологий, так и будущие серийные боевые изделия не должны быть дорогими и сложными в эксплуатации.Специалисты считают, что ракета по проекту TBG получится достаточно компактной, что позволит подвешивать ее на самолеты фронтовой авиации. Гиперзвуковым вооружением хотят оснастить все американские истребители-бомбардировщики. Если же разработчикам не удастся уложиться в небольшие габариты, применять TBG смогут лишь стратегические бомбардировщики. Летные испытания ракеты запланированы на 2021-й, а на вооружение ее примут не раньше 2025-го.Неудачный пускПрямым конкурентом этой программы принято считать совместный проект Lockheed Martin и Raytheon — HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept). Речь о гиперзвуковой ракете воздушного базирования, способной развивать скорость до десяти чисел Маха. Изделие строго секретное, однако известно, что его носителями станут стратегические бомбардировщики, хотя рассматривают и варианты оснащения HAWC истребителей пятого поколения F-35. Правда, программа столкнулась с неожиданными трудностями — 25 декабря первый испытательный пуск с самолета завершился неудачей.Еще один проект перспективного оружия для ВВС США — AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon). По словам разработчиков из Lockheed Martin, гиперзвуковая крылатая ракета воздушного базирования сможет разогнаться аж до 17 чисел Маха. Предназначена для уничтожения наземных объектов и кораблей. Дальность — до 800 километров. Запуск ARRW в серию и развертывание на носителях запланированы на 2022-й.Все эти проекты указывают на одно: Вашингтон очень старается догнать Москву и Пекин в области гиперзвукового оружия и денег на это не жалеет. Однако к тому моменту, когда первые американские ракеты только пойдут в серию, в России уже будут стоять на боевом дежурстве комплексы "Авангард", "Кинжал", противокорабельные "Цирконы" и кое-что еще. Кроме того, на 2022-й намечен запуск производства перспективных зенитно-ракетных систем С-500, которые смогут перехватывать даже гиперзвуковые цели.

https://ria.ru/20210122/snv-1594095404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/giperzvuk-1583824838.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/1590968495.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-500 "прометей", darpa, raytheon, f-35, lockheed martin , москва, сша, безопасность