https://ria.ru/20210123/gilmanov-1594239770.html
Суд арестовал адвоката Гильманова на пять суток
Суд арестовал адвоката Гильманова на пять суток
Симоновский суд Москвы в пятницу арестовал на пять суток работающего с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* Мансура Гильманова за неповиновение требованию... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T01:02
2021-01-23T01:02
2021-01-23T01:02
россия
фонд борьбы с коррупцией
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу арестовал на пять суток работающего с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* Мансура Гильманова за неповиновение требованию полицейского, рассказал РИА Новости его защитник Леонид Соловьев."Суд избрал Мансуру Гильманову пять суток административного ареста", - сказал Соловьев.Он добавил, что Гильманов будет отбывать арест в спецприемнике.Минувшей ночью Гильманова задержали в отделе полиции "Нагатинский затон". Как рассказал ранее РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев, Гильманов приехал к задержанному полицией юристу ФБК Владену Лосю. В отношение Мансура Гильманова был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неисполнение требования сотрудника полиции".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210120/rassledovanie-1593828246.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Симоновский суд Москвы
в пятницу арестовал на пять суток работающего с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией*
Мансура Гильманова за неповиновение требованию полицейского, рассказал РИА Новости его защитник Леонид Соловьев.
"Суд избрал Мансуру Гильманову пять суток административного ареста", - сказал Соловьев.
Он добавил, что Гильманов будет отбывать арест в спецприемнике.
Минувшей ночью Гильманова задержали в отделе полиции "Нагатинский затон". Как рассказал ранее РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев, Гильманов приехал к задержанному полицией юристу ФБК Владену Лосю. В отношение Мансура Гильманова был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неисполнение требования сотрудника полиции".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.