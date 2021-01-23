https://ria.ru/20210123/gilmanov-1594239770.html

Суд арестовал адвоката Гильманова на пять суток

Суд арестовал адвоката Гильманова на пять суток

Симоновский суд Москвы в пятницу арестовал на пять суток работающего с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* Мансура Гильманова за неповиновение требованию... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T01:02

2021-01-23T01:02

2021-01-23T01:02

россия

фонд борьбы с коррупцией

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу арестовал на пять суток работающего с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* Мансура Гильманова за неповиновение требованию полицейского, рассказал РИА Новости его защитник Леонид Соловьев."Суд избрал Мансуру Гильманову пять суток административного ареста", - сказал Соловьев.Он добавил, что Гильманов будет отбывать арест в спецприемнике.Минувшей ночью Гильманова задержали в отделе полиции "Нагатинский затон". Как рассказал ранее РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев, Гильманов приехал к задержанному полицией юристу ФБК Владену Лосю. В отношение Мансура Гильманова был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неисполнение требования сотрудника полиции".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210120/rassledovanie-1593828246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия