https://ria.ru/20210123/gazoprovod-1594326006.html

В ФРГ заявили об угрозе судов в случае остановки "Северного потока — 2"

В ФРГ заявили об угрозе судов в случае остановки "Северного потока — 2"

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце рассказала, какие правовые последствия могут ожидать Берлин, если ФРГ решит остановить проект "Северный поток —... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T23:19

2021-01-23T23:19

2021-01-23T23:47

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

в мире

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БЕРЛИН, 23 янв — РИА Новости. Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце рассказала, какие правовые последствия могут ожидать Берлин, если ФРГ решит остановить проект "Северный поток — 2".В интервью медиагруппе RND она напомнила, что решение о строительстве газопровода приняли "много лет назад", он почти готов и "одобрен в правовом порядке". "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

германия

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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, в мире