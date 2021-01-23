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В ФРГ заявили об угрозе судов в случае остановки "Северного потока — 2"
В ФРГ заявили об угрозе судов в случае остановки "Северного потока — 2"
Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце рассказала, какие правовые последствия могут ожидать Берлин, если ФРГ решит остановить проект "Северный поток —... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T23:19
2021-01-23T23:47
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
в мире
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БЕРЛИН, 23 янв — РИА Новости. Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце рассказала, какие правовые последствия могут ожидать Берлин, если ФРГ решит остановить проект "Северный поток — 2".В интервью медиагруппе RND она напомнила, что решение о строительстве газопровода приняли "много лет назад", он почти готов и "одобрен в правовом порядке". "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, в мире

В ФРГ заявили об угрозе судов в случае остановки "Северного потока — 2"

23:19 23.01.2021 (обновлено: 23:47 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 23 янв — РИА Новости. Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце рассказала, какие правовые последствия могут ожидать Берлин, если ФРГ решит остановить проект "Северный поток — 2".
В интервью медиагруппе RND она напомнила, что решение о строительстве газопровода приняли "много лет назад", он почти готов и "одобрен в правовом порядке".

"Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством", — добавила Шульце.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияВ мире
 
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