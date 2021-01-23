https://ria.ru/20210123/fregat-1594296539.html

В Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства

В Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства

Спуск на воду первого отечественного фрегата "Стамбул" (F-515) состоялся на одной из оборонных верфей Турции, в церемонии принял участие президент страны Тайип... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:53

2021-01-23T16:53

2021-01-23T17:06

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Спуск на воду первого отечественного фрегата "Стамбул" (F-515) состоялся на одной из оборонных верфей Турции, в церемонии принял участие президент страны Тайип Эрдоган.По его словам, в 2002 году страна реализовывала 20 проекта в оборонной промышленности, в сегодня это число выросло до 700.Фрегат "Стамбул" класса I стал пятым военным судном, спущенным на воду в рамках национальной программы строительства военных судов - MİLGEM. Всего планируется строительство четырех фрегатов. Ранее в Турции были спущены на воду четыре малых боевых судна (корвета) класса "Ада", однако фрегат "Стамбул" - первое военное судно в своем классе. Длина фрегата - 113 метров, ширина - 14,4 метра, водоизмещение около трех тысяч тонн. В отличие от корветов "Ада", фрегат "Стамбул" оснащен системой пуска ракет типа "земля-воздух". Фрегат будет передан командованию ВМС Турции в 2023 году.

https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592727788.html

https://ria.ru/20201221/erdogan-1590115945.html

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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире