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В Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства
В Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства
Спуск на воду первого отечественного фрегата "Стамбул" (F-515) состоялся на одной из оборонных верфей Турции, в церемонии принял участие президент страны Тайип... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:53
2021-01-23T17:06
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Спуск на воду первого отечественного фрегата "Стамбул" (F-515) состоялся на одной из оборонных верфей Турции, в церемонии принял участие президент страны Тайип Эрдоган.По его словам, в 2002 году страна реализовывала 20 проекта в оборонной промышленности, в сегодня это число выросло до 700.Фрегат "Стамбул" класса I стал пятым военным судном, спущенным на воду в рамках национальной программы строительства военных судов - MİLGEM. Всего планируется строительство четырех фрегатов. Ранее в Турции были спущены на воду четыре малых боевых судна (корвета) класса "Ада", однако фрегат "Стамбул" - первое военное судно в своем классе. Длина фрегата - 113 метров, ширина - 14,4 метра, водоизмещение около трех тысяч тонн. В отличие от корветов "Ада", фрегат "Стамбул" оснащен системой пуска ракет типа "земля-воздух". Фрегат будет передан командованию ВМС Турции в 2023 году.
https://ria.ru/20210112/turtsiya-1592727788.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

В Турции спустили на воду первый фрегат собственного производства

16:53 23.01.2021 (обновлено: 17:06 23.01.2021)
 
© Фото : Facebook-аккаунт Recep Tayyip ErdoğanСпуск на воду первого фрегата "Стамбул" F-515
Спуск на воду первого фрегата Стамбул F-515 - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© Фото : Facebook-аккаунт Recep Tayyip Erdoğan
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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Спуск на воду первого отечественного фрегата "Стамбул" (F-515) состоялся на одной из оборонных верфей Турции, в церемонии принял участие президент страны Тайип Эрдоган.

"Быть сильным в военном, экономическом и дипломатическом плане для нас не столько выбор, сколько необходимость", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии спуска фрегата на воду.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Эрдоган заявил, что НАТО оставила Турцию один на один с террористами
По его словам, в 2002 году страна реализовывала 20 проекта в оборонной промышленности, в сегодня это число выросло до 700.

"Мы стали страной, которая наряду с собственными потребностями в наземной и морской технике удовлетворяет также потребности дружественных и союзных стран. Мы входим в число 10 стран, которые могут проектировать, строить и обслуживать собственные военные корабли. Мы входим в число трех-четырех ведущих стран по производству беспилотников, в том числе ударных, за нашими беспилотниками с завистью следят во всем мире", - сказал турецкий лидер.

Фрегат "Стамбул" класса I стал пятым военным судном, спущенным на воду в рамках национальной программы строительства военных судов - MİLGEM. Всего планируется строительство четырех фрегатов. Ранее в Турции были спущены на воду четыре малых боевых судна (корвета) класса "Ада", однако фрегат "Стамбул" - первое военное судно в своем классе. Длина фрегата - 113 метров, ширина - 14,4 метра, водоизмещение около трех тысяч тонн. В отличие от корветов "Ада", фрегат "Стамбул" оснащен системой пуска ракет типа "земля-воздух". Фрегат будет передан командованию ВМС Турции в 2023 году.
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