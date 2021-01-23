https://ria.ru/20210123/dvornik-s-oblozhki-pogryazshiy-v-dolgakh-ufimets-stal-fotomodelyu-1594249205.html

Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью

Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью

Погрязший в долгах уфимский дворник с инвалидностью Юрий Ветлугин стал моделью.

2021-01-23T08:11

2021-01-23T08:11

2021-01-23T08:11

видео

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Его друг-фотограф устроил для него съемку в стиле журнала GQ. Пользователи соцсетей оценили эту творческую работу и помогли собрать нужную сумму. Юрий смог закрыть свои кредиты, которые его обманным путем вынудил взять знакомый. Несмотря на такой успех, он до сих пор продолжает работать дворником.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью Погрязший в долгах уфимский дворник с инвалидностью Юрий Ветлугин стал моделью. Его друг-фотограф устроил для него съемку в стиле журнала GQ. Пользователи соцсетей оценили эту творческую работу и помогли собрать нужную сумму. Юрий смог закрыть свои кредиты, которые его обманным путем вынудил взять знакомый. Несмотря на такой успех, он до сих пор продолжает работать дворником. 2021-01-23T08:11 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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