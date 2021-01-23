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Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью
Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью
Погрязший в долгах уфимский дворник с инвалидностью Юрий Ветлугин стал моделью.
2021-01-23T08:11
2021-01-23T08:11
видео
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Его друг-фотограф устроил для него съемку в стиле журнала GQ. Пользователи соцсетей оценили эту творческую работу и помогли собрать нужную сумму. Юрий смог закрыть свои кредиты, которые его обманным путем вынудил взять знакомый. Несмотря на такой успех, он до сих пор продолжает работать дворником.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью
Погрязший в долгах уфимский дворник с инвалидностью Юрий Ветлугин стал моделью. Его друг-фотограф устроил для него съемку в стиле журнала GQ. Пользователи соцсетей оценили эту творческую работу и помогли собрать нужную сумму. Юрий смог закрыть свои кредиты, которые его обманным путем вынудил взять знакомый. Несмотря на такой успех, он до сих пор продолжает работать дворником.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, видео
Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью
Погрязший в долгах уфимский дворник с инвалидностью Юрий Ветлугин стал моделью.
2021-01-23T08:11
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Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью

08:11 23.01.2021
 
Читать ria.ru в
Погрязший в долгах уфимский дворник с инвалидностью Юрий Ветлугин стал моделью.
Его друг-фотограф устроил для него съемку в стиле журнала GQ. Пользователи соцсетей оценили эту творческую работу и помогли собрать нужную сумму. Юрий смог закрыть свои кредиты, которые его обманным путем вынудил взять знакомый. Несмотря на такой успех, он до сих пор продолжает работать дворником.
 
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