https://ria.ru/20210123/dvornik-s-oblozhki-pogryazshiy-v-dolgakh-ufimets-stal-fotomodelyu-1594249205.html
Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью
Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью
Погрязший в долгах уфимский дворник с инвалидностью Юрий Ветлугин стал моделью.
2021-01-23T08:11
2021-01-23T08:11
2021-01-23T08:11
видео
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Его друг-фотограф устроил для него съемку в стиле журнала GQ. Пользователи соцсетей оценили эту творческую работу и помогли собрать нужную сумму. Юрий смог закрыть свои кредиты, которые его обманным путем вынудил взять знакомый. Несмотря на такой успех, он до сих пор продолжает работать дворником.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью
Погрязший в долгах уфимский дворник с инвалидностью Юрий Ветлугин стал моделью. Его друг-фотограф устроил для него съемку в стиле журнала GQ. Пользователи соцсетей оценили эту творческую работу и помогли собрать нужную сумму. Юрий смог закрыть свои кредиты, которые его обманным путем вынудил взять знакомый. Несмотря на такой успех, он до сих пор продолжает работать дворником.
2021-01-23T08:11
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PT3M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, видео
Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью
Погрязший в долгах уфимский дворник с инвалидностью Юрий Ветлугин стал моделью.
2021-01-23T08:11
true
PT3M11S
Дворник с обложки: погрязший в долгах уфимец стал фотомоделью
Погрязший в долгах уфимский дворник с инвалидностью Юрий Ветлугин стал моделью.