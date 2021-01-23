ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
10:52 23.01.2021 (обновлено: 14:10 23.01.2021)
© Народная милиция ЛНРПатруль ОБСЕ у КПП "Золотое" в Донбассе
© Народная милиция ЛНР
ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Золотое-1 и Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла о размещении украинскими силовиками бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил журналистам Осадчий.
По его словам, украинские силовики разместили бронетехнику в жилом районе поселка Золотое-1, а также на окраине города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Осадчий уточнил, что размещение вооружения и военной техники украинскими силовиками в населенных пунктах также подтверждают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — заявил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня с мерами по его поддержанию должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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