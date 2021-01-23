https://ria.ru/20210123/donbass-1594258023.html

ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении бронетехники РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T10:52

2021-01-23T10:52

2021-01-23T14:10

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ЛУГАНСК, 23 янв — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Золотое-1 и Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла о размещении украинскими силовиками бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил журналистам Осадчий.По его словам, украинские силовики разместили бронетехнику в жилом районе поселка Золотое-1, а также на окраине города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Осадчий уточнил, что размещение вооружения и военной техники украинскими силовиками в населенных пунктах также подтверждают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — заявил официальный представитель оборонного ведомства республики.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня с мерами по его поддержанию должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210122/lnr-1594188264.html

https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html

донбасс

счастье (город)

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, донбасс, счастье (город), луганская народная республика, в мире