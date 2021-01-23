https://ria.ru/20210123/covid-19-1594293346.html

Семья едва не погибла при пожаре из-за COVID-19

Семья едва не погибла при пожаре из-за COVID-19

В США члены семьи не смогли почувствовать дым посреди ночи, так как из-за COVID-19 у них отсутствовало обоняние. Сообщение об этом происшествии появилось на... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:33

2021-01-23T16:33

2021-01-23T22:19

распространение коронавируса

сша

происшествия

в мире

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В США члены семьи не смогли почувствовать дым посреди ночи, так как из-за COVID-19 у них отсутствовало обоняние. Сообщение об этом происшествии появилось на новостном портале ABC 13 News. Подросток Бьянка — единственная, кто не был заражен коронавирусом в семье. Она рассказала, что проснулась посреди ночи от неприятного запаха дыма. Девушке удалось вывести не только всех родственников из горящего дома, но также и четырех собак. Благодаря ей в инциденте никто не пострадал. Журналистам она призналась, что не считает себя героем, верит, что на ее месте каждый бы помог своим родным. Неизвестно, что стало причиной пожара, а так же были ли установлены в доме детекторы дыма. Пострадавшая семья потеряла все свое имущество, сейчас им помогают благотворительные организации.

https://ria.ru/20201213/kovid-1588925785.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, происшествия, в мире