https://ria.ru/20210123/cherskiy-1594278745.html

Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар

Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может быть задействовано на строительстве газопровода "Северный поток 2", в субботу прибыло в немецкий порт... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:26

2021-01-23T14:26

2021-01-23T14:27

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может быть задействовано на строительстве газопровода "Северный поток 2", в субботу прибыло в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.Судно до этого более недели находилось недалеко от Калининграда, а в четверг взяло курс на Висмар.В то же время другой российский трубоукладчик, "Фортуна", по-прежнему находится в районе недостроенного участка "Северного потока 2" к югу от датского острова Борнхольм, куда он прибыл в пятницу."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

сша

калининград

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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, калининград, украина, в мире