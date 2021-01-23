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Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар
Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может быть задействовано на строительстве газопровода "Северный поток 2", в субботу прибыло в немецкий порт... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:26
2021-01-23T14:27
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может быть задействовано на строительстве газопровода "Северный поток 2", в субботу прибыло в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.Судно до этого более недели находилось недалеко от Калининграда, а в четверг взяло курс на Висмар.В то же время другой российский трубоукладчик, "Фортуна", по-прежнему находится в районе недостроенного участка "Северного потока 2" к югу от датского острова Борнхольм, куда он прибыл в пятницу."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, калининград, украина, в мире

Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар

14:26 23.01.2021 (обновлено: 14:27 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может быть задействовано на строительстве газопровода "Северный поток 2", в субботу прибыло в немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
Судно до этого более недели находилось недалеко от Калининграда, а в четверг взяло курс на Висмар.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 08:00
Когда Россия достроит "Северный поток — 2"
В то же время другой российский трубоукладчик, "Фортуна", по-прежнему находится в районе недостроенного участка "Северного потока 2" к югу от датского острова Борнхольм, куда он прибыл в пятницу.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАКалининградУкраинаВ мире
 
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