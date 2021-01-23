https://ria.ru/20210123/besporyadki-1594288932.html
Участники акции в Москве умышленно блокируют движение, заявил дептранс
Участники акции в Москве умышленно блокируют движение, заявил дептранс
Участники несогласованной акции в Москве умышленно блокируют движение транспорта, в ЦОДД их призвали не выходить на проезжую часть, сообщает дептранс в своем... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T15:53
2021-01-23T15:53
2021-01-23T15:53
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники несогласованной акции в Москве умышленно блокируют движение транспорта, в ЦОДД их призвали не выходить на проезжую часть, сообщает дептранс в своем Telegram-канале."На проезжей части и тротуарах скопление участников несанкционированных акций. Они умышленно блокируют возможность работы транспорта и препятствуют движению автомобилей, наземного транспорта и машин скорой помощи. Пожалуйста, не стойте на тротуарах, не выходите на проезжую часть и не блокируйте выходы из метро", - говорится в сообщении.По сообщению ЦОДД, это мешает городскому транспорту, пассажирам и другим пешеходам, а также затрудняет движение в городе — балльность выше обычного.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210123/zabolevaemost-1594287780.html
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РИА Новости
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Участники несогласованной акции в Москве
умышленно блокируют движение транспорта, в ЦОДД
их призвали не выходить на проезжую часть, сообщает дептранс в своем Telegram-канале
.
"На проезжей части и тротуарах скопление участников несанкционированных акций. Они умышленно блокируют возможность работы транспорта и препятствуют движению автомобилей, наземного транспорта и машин скорой помощи. Пожалуйста, не стойте на тротуарах, не выходите на проезжую часть и не блокируйте выходы из метро", - говорится в сообщении.
По сообщению ЦОДД, это мешает городскому транспорту, пассажирам и другим пешеходам, а также затрудняет движение в городе — балльность выше обычного.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".