https://ria.ru/20210123/arest-1594317998.html
Суд в Москве арестовал координатора штаба Навального на пять суток
Суд в Москве арестовал координатора штаба Навального на пять суток
Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток координатора штаба Навального Олега Степанова за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января, сообщил... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T20:39
2021-01-23T20:39
2021-01-23T20:39
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594308321_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_d9ec4ef0f1cc4a7908bab600bcfc78bb.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток координатора штаба Навального Олега Степанова за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Берман.Он уточнил, что Степанова признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация публичного мероприятия без подачи уведомления").Максимальная санкция по данной статье - арест на 10 суток.Несогласованные протестные акции проходят в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594308321_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_12e8999826593e858dac28a5d495e46c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия