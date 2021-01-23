https://ria.ru/20210123/arest-1594317998.html

Суд в Москве арестовал координатора штаба Навального на пять суток

Суд в Москве арестовал координатора штаба Навального на пять суток

Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток координатора штаба Навального Олега Степанова за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января, сообщил... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T20:39

2021-01-23T20:39

2021-01-23T20:39

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток координатора штаба Навального Олега Степанова за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января, сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Берман.Он уточнил, что Степанова признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация публичного мероприятия без подачи уведомления").Максимальная санкция по данной статье - арест на 10 суток.Несогласованные протестные акции проходят в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия