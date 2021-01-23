https://ria.ru/20210123/antitela-1594264082.html
Голикова сравнила уровень антител после болезни и вакцинации от COVID-19
Голикова сравнила уровень антител после болезни и вакцинации от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень антител после болезни COVID-19 и вакцинации почти идентичен. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:54
2021-01-23T11:54
2021-01-23T12:06
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здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень антител после болезни COVID-19 и вакцинации почти идентичен."Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен", - следует из стенограммы интервью вице-премьера, опубликованной на сайте "Вестей".Голикова напомнила, что переболевшим пока не рекомендуется вакцинироваться, потому что наблюдения говорят о том, что случаи вторичного заболевания единичны.Говоря о разнице между антителами, которые вырабатываются после болезни и вакцины, Голикова отметила, что, по мнению ученых, таких различий нет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/perebolevshie-1594209282.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова