https://ria.ru/20210123/alibasov-1594239995.html

Сын Алибасова назвал причину госпитализации продюсера

Сын Алибасова назвал причину госпитализации продюсера

Сын Бари Алибасова – Бари Алибасов-младший – рассказал "Пятому каналу", что стало причиной госпитализации музыканта. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T01:03

2021-01-23T01:03

2021-01-23T01:03

шоубиз

бари алибасов

москва

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Сын Бари Алибасова – Бари Алибасов-младший – рассказал "Пятому каналу", что стало причиной госпитализации музыканта.Ранее СМИ сообщили, что Алибасова привезли в отделение наркологии одной из московских больниц, после осмотра врачи решили положить продюсера в реанимацию."Да ситуация простая, у папы небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он плохо ходит. Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память", - заявил сын продюсера.По его словам, Алибасова привезли в больницу, чтобы "подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним все хорошо"."А то (бывший PR-директор продюсера Вадим. — прим. ред.) Горжанкин пишет, что он алкоголик, что у него от Альцгеймера до алкоголизма. А у него просто последствия покушений, которые были на него", — добавил он.В июне 2019 года Алибасов попал в больницу из-за того, что перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Впоследствии его выписали из больницы.

https://ria.ru/20210120/alibasov-1593846743.html

москва

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бари алибасов, москва