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МИД ответил на публикацию Reuters о числе участников незаконной акции
МИД ответил на публикацию Reuters о числе участников незаконной акции
МИД России прокомментировал публикацию Рейтер, заявившего о "40 тысячах человек" на несогласованной акции в Москве, иронично поинтересовавшись, почему агентство РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T18:20
2021-01-23T18:20
россия
ольга ярославская
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МИД России прокомментировал публикацию Рейтер, заявившего о "40 тысячах человек" на несогласованной акции в Москве, иронично поинтересовавшись, почему агентство не назвало цифру 4 миллиона.Ранее Reuters сообщило, что, по данным его корреспондентов, в несогласованной акции в Москве участвуют "по меньшей мере 40 тысяч человек". В пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что на мероприятие собрались около 4 тысяч человек.В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили об официальной цифре в 4 тысячи человек, которую привела полиция.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
россия
москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Пластиковые бутылки летят в полицейских на Пушкинской площади в Москве
В Москве 23 января проходит несогласованная акция оппозиции. Со стороны протестующих в полицейских летат пластиковые бутылки и яйца.
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Полицейские дубинками оттесняют участников акции на Пушкинской площади
Сотрудники полиции начали оттеснять участников несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве.
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россия, ольга ярославская, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная прокуратура рф, москва, общество

МИД ответил на публикацию Reuters о числе участников незаконной акции

18:20 23.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на Цветном бульваре в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на Цветном бульваре в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. МИД России прокомментировал публикацию Рейтер, заявившего о "40 тысячах человек" на несогласованной акции в Москве, иронично поинтересовавшись, почему агентство не назвало цифру 4 миллиона.
Ранее Reuters сообщило, что, по данным его корреспондентов, в несогласованной акции в Москве участвуют "по меньшей мере 40 тысяч человек". В пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что на мероприятие собрались около 4 тысяч человек.

"Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?" - говорится в комментарии МИД РФ в Facebook.

В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили об официальной цифре в 4 тысячи человек, которую привела полиция.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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РоссияОльга ЯрославскаяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Генеральная прокуратура РФМоскваОбщество
 
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