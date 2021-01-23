https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594296707.html

В Барнауле около двух тысяч человек участвовали в несогласованной акции

В Барнауле около двух тысяч человек участвовали в несогласованной акции

Порядка 2 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в Барнауле, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59" со ссылкой на данные МВД по... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:55

2021-01-23T16:55

2021-01-23T16:55

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

москва

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Порядка 2 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в Барнауле, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59" со ссылкой на данные МВД по Алтайскому краю.При этом о задержанных участниках акции в МВД не сообщают.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несананных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/rossiya-1594295849.html

москва

алтайский край

барнаул

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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, алтайский край, барнаул