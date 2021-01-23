https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594296707.html
В Барнауле около двух тысяч человек участвовали в несогласованной акции
В Барнауле около двух тысяч человек участвовали в несогласованной акции
Порядка 2 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в Барнауле, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59" со ссылкой на данные МВД по... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:55
2021-01-23T16:55
2021-01-23T16:55
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
москва
алтайский край
барнаул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148904/35/1489043585_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_a1668c738b3c2c5488b86e1a61af7a4f.jpg
БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости. Порядка 2 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в Барнауле, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59" со ссылкой на данные МВД по Алтайскому краю.При этом о задержанных участниках акции в МВД не сообщают.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несананных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/rossiya-1594295849.html
москва
алтайский край
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148904/35/1489043585_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_15758444747478f53bc147677a31d743.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, москва, алтайский край, барнаул
БАРНАУЛ, 23 янв - РИА Новости.
Порядка 2 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции в Барнауле
, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59
" со ссылкой на данные МВД по Алтайскому краю
.
"Данные ГУ МВД по Алтайскому краю: участников сегодняшней акции – 2 тысячи человек в целом по всем точкам в Барнауле, в том числе порядка 500 на площади Советов", - говорится в сообщении.
При этом о задержанных участниках акции в МВД не сообщают.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несананных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.