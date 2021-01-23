https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594296020.html

Во Владивостоке завели два дела из-за применения силы против силовиков

Во Владивостоке завели два дела из-за применения силы против силовиков

Во Владивостоке возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти на несогласованной акции, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:51

2021-01-23T16:51

2021-01-23T21:29

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Во Владивостоке возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти на несогласованной акции, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, 23 января во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская во Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции.Уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина, применивший силу в отношении сотрудника ОМОН, установлен. Им оказался 28-летний житель Владивостока.По версии следствия, днем 23 января в ходе несанкционированной демонстрации, подозреваемый, находясь на проезжей части автодороги в районе дома 41 по улице Светланской, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН управления Росгвардии по Приморскому краю и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.Второй случай произошел возле дома 48 по улице Светланская. Неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе.Организовано проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление.

https://ria.ru/20210123/rossiya-1594295849.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

приморский край

владивосток

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия