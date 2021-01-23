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Во Владивостоке завели два дела из-за применения силы против силовиков
Во Владивостоке завели два дела из-за применения силы против силовиков
Во Владивостоке возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти на несогласованной акции, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:51
2021-01-23T21:29
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Во Владивостоке возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти на несогласованной акции, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, 23 января во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская во Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции.Уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина, применивший силу в отношении сотрудника ОМОН, установлен. Им оказался 28-летний житель Владивостока.По версии следствия, днем 23 января в ходе несанкционированной демонстрации, подозреваемый, находясь на проезжей части автодороги в районе дома 41 по улице Светланской, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН управления Росгвардии по Приморскому краю и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.Второй случай произошел возле дома 48 по улице Светланская. Неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе.Организовано проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление.
https://ria.ru/20210123/rossiya-1594295849.html
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия

Во Владивостоке завели два дела из-за применения силы против силовиков

16:51 23.01.2021 (обновлено: 21:29 23.01.2021)
 
© РИА НовостиСотрудники полиции и участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке. Кадр видео
Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Во Владивостоке возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти на несогласованной акции, сообщается на сайте СК РФ.
По данным ведомства, 23 января во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская во Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина, применивший силу в отношении сотрудника ОМОН, установлен. Им оказался 28-летний житель Владивостока.
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По версии следствия, днем 23 января в ходе несанкционированной демонстрации, подозреваемый, находясь на проезжей части автодороги в районе дома 41 по улице Светланской, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН управления Росгвардии по Приморскому краю и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Второй случай произошел возле дома 48 по улице Светланская. Неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего вырвался из рук задерживавших его сотрудников полиции и скрылся в толпе.
Организовано проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление.
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