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В Москве перекрыли Манежную площадь
В Москве перекрыли Манежную площадь
Полиция перекрыла Манежную площадь в Москве из-за несогласованной акции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:06
2021-01-23T17:05
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полиция перекрыла Манежную площадь в Москве из-за несогласованной акции, сообщил корреспондент РИА Новости.Ограждения выставили как на поверхности, так и в подземных переходах, людей пропускают только на выход. Как пояснил корреспонденту полицейский, пока неизвестно, когда доступ снова откроют.До начала акции людей пускали только по билетам в Кремль или на каток на Красной площади. Протестующие уходят по Моховой улице, некоторые пытаются найти альтернативные способы попасть на Манежную.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции, на несанкиционированной акции на Пушкинской площади собралось около четырех тысяч человек. Там произошли столкновения, из толпы вывели несколько пострадавших.Позднее московский Дептранс уточнил, что около 2,6 тысячи человек уже уехали с места протестов на метро. В МВД добавили, что полиция и ОМОН вытеснили оставшихся участников с площади.В ходе акции ее участники блокировали входы в метро и выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта. На этом фоне пробки в Москве достигли пяти баллов. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах 23 января. Эти мероприятия расценивают как провокации и угрозу общественному порядку.
https://ria.ru/20210123/transport-1594291906.html
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60
Полицейские дубинками оттесняют участников акции на Пушкинской площади
Сотрудники полиции начали оттеснять участников несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве.
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москва, происшествия

В Москве перекрыли Манежную площадь

16:06 23.01.2021 (обновлено: 17:05 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полиция перекрыла Манежную площадь в Москве из-за несогласованной акции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ограждения выставили как на поверхности, так и в подземных переходах, людей пропускают только на выход.
Как пояснил корреспонденту полицейский, пока неизвестно, когда доступ снова откроют.
До начала акции людей пускали только по билетам в Кремль или на каток на Красной площади.
Протестующие уходят по Моховой улице, некоторые пытаются найти альтернативные способы попасть на Манежную.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции, на несанкиционированной акции на Пушкинской площади собралось около четырех тысяч человек. Там произошли столкновения, из толпы вывели несколько пострадавших.
Позднее московский Дептранс уточнил, что около 2,6 тысячи человек уже уехали с места протестов на метро. В МВД добавили, что полиция и ОМОН вытеснили оставшихся участников с площади.
В ходе акции ее участники блокировали входы в метро и выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта. На этом фоне пробки в Москве достигли пяти баллов.
МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах 23 января. Эти мероприятия расценивают как провокации и угрозу общественному порядку.
Сотрудник полиции и люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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