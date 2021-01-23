https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594290480.html

В Москве перекрыли Манежную площадь

В Москве перекрыли Манежную площадь

Полиция перекрыла Манежную площадь в Москве из-за несогласованной акции, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:06

2021-01-23T16:06

2021-01-23T17:05

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594286349_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_7424c3b49846f3d84d9f4b0c69bde980.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Полиция перекрыла Манежную площадь в Москве из-за несогласованной акции, сообщил корреспондент РИА Новости.Ограждения выставили как на поверхности, так и в подземных переходах, людей пропускают только на выход. Как пояснил корреспонденту полицейский, пока неизвестно, когда доступ снова откроют.До начала акции людей пускали только по билетам в Кремль или на каток на Красной площади. Протестующие уходят по Моховой улице, некоторые пытаются найти альтернативные способы попасть на Манежную.Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции, на несанкиционированной акции на Пушкинской площади собралось около четырех тысяч человек. Там произошли столкновения, из толпы вывели несколько пострадавших.Позднее московский Дептранс уточнил, что около 2,6 тысячи человек уже уехали с места протестов на метро. В МВД добавили, что полиция и ОМОН вытеснили оставшихся участников с площади.В ходе акции ее участники блокировали входы в метро и выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта. На этом фоне пробки в Москве достигли пяти баллов. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах 23 января. Эти мероприятия расценивают как провокации и угрозу общественному порядку.

https://ria.ru/20210123/transport-1594291906.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полицейские дубинками оттесняют участников акции на Пушкинской площади Сотрудники полиции начали оттеснять участников несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве. 2021-01-23T16:06 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия