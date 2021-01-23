Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594279911.html
Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть
Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть
Участники несанкционированных мероприятий в Москве начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T14:33
2021-01-23T15:01
генеральная прокуратура рф
общество
россия
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594276480_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_c101e6cbfb9733aae1cd608c2d33dee8.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники несанкционированных мероприятий в Москве начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале столичного дептранса с ссылкой на ЦОДД.Отмечается, что участники умышленно блокируют возможность транспортной работы и препятствуют движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб.В ведомстве убедительно просят не мешать движению личных автомобилей, наземного транспорта и машин спасательных служб.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594276480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dae8a5e8c97f03dbbaea663247439425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, общество, россия, центр организации дорожного движения (цодд), москва

Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть

14:33 23.01.2021 (обновлено: 15:01 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники несанкционированных мероприятий в Москве начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале столичного дептранса с ссылкой на ЦОДД.

"ЦОДД: участники несанкционированных мероприятий начали выходить на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники умышленно блокируют возможность транспортной работы и препятствуют движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб.

"Скопления участников на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешает движению пешеходов", - говорится в сообщении.

В ведомстве убедительно просят не мешать движению личных автомобилей, наземного транспорта и машин спасательных служб.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
08:00
Зачем Навальному жертвы пороков взрослых?
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
 
Генеральная прокуратура РФОбществоРоссияЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Москва
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Ростове-на-Дону участники незаконной акции пытаются снести заграждения
15:03В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки
15:02Главная новогодняя елка России покинула Кремль
14:56Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
14:56В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19
14:55В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе
14:51Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком
14:49КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
14:46Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
14:43Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях
14:42В центре Москве около четырех тысяч человек собрались на незаконную акцию
14:35В Петербурге участники незаконной акции вернулись на Сенатскую площадь
14:33Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть
14:30В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией
14:29Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"
14:27Москалькова прокомментировала незаконные акции на Дальнем Востоке
14:26Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар
14:25Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
14:16В Санкт-Петербурге начались первые задержания на несогласованной акции
14:15В Москве выясняют подробности задержания подростка на незаконной акции
Лента новостейМолния