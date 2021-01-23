Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть
14:33 23.01.2021 (обновлено: 15:01 23.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники несанкционированных мероприятий в Москве начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале столичного дептранса с ссылкой на ЦОДД.
"ЦОДД: участники несанкционированных мероприятий начали выходить на проезжую часть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники умышленно блокируют возможность транспортной работы и препятствуют движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб.
"Скопления участников на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешает движению пешеходов", - говорится в сообщении.
В ведомстве убедительно просят не мешать движению личных автомобилей, наземного транспорта и машин спасательных служб.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".