https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594279911.html

Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть

Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть

Участники несанкционированных мероприятий в Москве начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T14:33

2021-01-23T14:33

2021-01-23T15:01

генеральная прокуратура рф

общество

россия

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Участники несанкционированных мероприятий в Москве начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале столичного дептранса с ссылкой на ЦОДД.Отмечается, что участники умышленно блокируют возможность транспортной работы и препятствуют движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб.В ведомстве убедительно просят не мешать движению личных автомобилей, наземного транспорта и машин спасательных служб.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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генеральная прокуратура рф, общество, россия, центр организации дорожного движения (цодд), москва