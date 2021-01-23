https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594264275.html
В Красноярске на незаконной акции появился флаг белорусской оппозиции
В Красноярске на незаконной акции появился флаг белорусской оппозиции
На несанкционированном митинге в Красноярске появился бело-красно-белый флаг, под которым выступает белорусская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:56
2021-01-23T11:56
2021-01-23T11:56
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
белоруссия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. На несанкционированном митинге в Красноярске появился бело-красно-белый флаг, под которым выступает белорусская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости.В него завернулся один из молодых людей, пришедших на акцию.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/dalniy-vostok-1594257270.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, белоруссия, происшествия
КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. На несанкционированном митинге в Красноярске появился бело-красно-белый флаг, под которым выступает белорусская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости.
В него завернулся один из молодых людей, пришедших на акцию.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.