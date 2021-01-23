Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594264275.html
В Красноярске на незаконной акции появился флаг белорусской оппозиции
В Красноярске на незаконной акции появился флаг белорусской оппозиции
На несанкционированном митинге в Красноярске появился бело-красно-белый флаг, под которым выступает белорусская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T11:56
2021-01-23T11:56
ольга ярославская
генеральная прокуратура рф
белоруссия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/98927/73/989277388_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_ca92a508a78a18e3292cbb220dcf48c0.jpg
КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. На несанкционированном митинге в Красноярске появился бело-красно-белый флаг, под которым выступает белорусская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости.В него завернулся один из молодых людей, пришедших на акцию.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/dalniy-vostok-1594257270.html
https://ria.ru/20210123/kuznetsova-1594260144.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/98927/73/989277388_114:0:1886:1329_1920x0_80_0_0_d291dddc5462e875cf3737f2d0b3ddc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, белоруссия, происшествия

В Красноярске на незаконной акции появился флаг белорусской оппозиции

11:56 23.01.2021
 
© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города, Коммунальный мост
Красноярск, виды города, Коммунальный мост - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. На несанкционированном митинге в Красноярске появился бело-красно-белый флаг, под которым выступает белорусская оппозиция, передает корреспондент РИА Новости.
В него завернулся один из молодых людей, пришедших на акцию.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
10:44
На незаконные акции на Дальнем Востоке вышли несколько сотен человек
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
Задержания на несанкционированной акции сторонников Навального во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
11:13
Кузнецова рассказала о "живой цепи" детей на акции во Владивостоке
 
Ольга ЯрославскаяГенеральная прокуратура РФБелоруссияПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:03В Саратове школьник погиб из-за падения льда с крыши многоэтажки
15:02Главная новогодняя елка России покинула Кремль
14:56Крымские татары сочли слова Кравчука признанием Крыма российским
14:56В США выявили 186,8 тысячи новых случаев COVID-19
14:55В ЛНР заявили о перехвате украинского беспилотника в Донбассе
14:51Адмирал назвал Феликса Громова хорошим моряком
14:49КПРФ объяснила "участие" отсутствовавших депутатов в работе Госдумы
14:46Участники незаконной акции в Москве заблокировали два выхода из метро
14:43Соцсети удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях
14:42В центре Москве около четырех тысяч человек собрались на незаконную акцию
14:35В Петербурге участники незаконной акции вернулись на Сенатскую площадь
14:33Участники несогласованной акции в Москве вышли на проезжую часть
14:30В Москве на незаконной акции начались потасовки с полицией
14:29Бутина назвал проходящие в регионах незаконные акции "агонией протеста"
14:27Москалькова прокомментировала незаконные акции на Дальнем Востоке
14:26Способное достроить "Северный поток — 2" судно прибыло в Висмар
14:25Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
14:16В Санкт-Петербурге начались первые задержания на несогласованной акции
14:15В Москве выясняют подробности задержания подростка на незаконной акции
14:12В ДНР обвинили силовиков в ударе с беспилотника по окраинам Донецка
Лента новостейМолния