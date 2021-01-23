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https://ria.ru/20210123/aktsii-1594242129.html
МИД России отреагировал на заявление посольства США о незаконных акциях
МИД России отреагировал на заявление посольства США о незаконных акциях
В МИД России прокомментировали публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, подчеркнув, что любые попытки... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T02:05
2021-01-23T02:05
россия
ольга ярославская
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сша
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В МИД России прокомментировали публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, подчеркнув, что любые попытки подобного "освещения" ситуации в стране будут рассматриваться как грубое вмешательство в ее внутренние дела.Ранее посольство США в Москве разместило на своем сайте информацию о несогласованных митингах в российских городах 23 января. При этом в дипмиссии призвали американцев избегать подобных мероприятий.Как отметили в Министерстве иностранных дел, "столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России"."Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", — говорится в заявлении в Telegram-канале российского дипведомства.В министерстве добавили, что подобные действия американской стороны "вызовут соответствующую реакцию"."Адская постановка"Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги."Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей", - написала Захарова в Facebook.Она призвала сделать все, чтобы дети не стали разменной монетой в этой "адской постановке".Призыв МинпросвещенияМинистерство просвещения ранее попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях."Уважаемые родители! В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!" — говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".В министерстве подчеркнули, что школа, ученики и образовательная среда в целом находятся вне политики и никто не имеет права втягивать молодежь в политические провокации.Неоднократные предупрежденияМВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.
https://ria.ru/20210122/blokirovka-1594221165.html
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россия, ольга ярославская, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сша

МИД России отреагировал на заявление посольства США о незаконных акциях

02:05 23.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В МИД России прокомментировали публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, подчеркнув, что любые попытки подобного "освещения" ситуации в стране будут рассматриваться как грубое вмешательство в ее внутренние дела.
Ранее посольство США в Москве разместило на своем сайте информацию о несогласованных митингах в российских городах 23 января. При этом в дипмиссии призвали американцев избегать подобных мероприятий.
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Как отметили в Министерстве иностранных дел, "столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России".
"Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", — говорится в заявлении в Telegram-канале российского дипведомства.
В министерстве добавили, что подобные действия американской стороны "вызовут соответствующую реакцию".

"Адская постановка"

Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
"Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей", - написала Захарова в Facebook.
Она призвала сделать все, чтобы дети не стали разменной монетой в этой "адской постановке".
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Призыв Минпросвещения

Министерство просвещения ранее попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
"Уважаемые родители! В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!" — говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".
В министерстве подчеркнули, что школа, ученики и образовательная среда в целом находятся вне политики и никто не имеет права втягивать молодежь в политические провокации.

Неоднократные предупреждения

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".
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Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.
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РоссияОльга ЯрославскаяМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Генеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)США
 
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