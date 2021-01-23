https://ria.ru/20210123/aktsii-1594242129.html

МИД России отреагировал на заявление посольства США о незаконных акциях

МИД России отреагировал на заявление посольства США о незаконных акциях

В МИД России прокомментировали публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, подчеркнув, что любые попытки... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T02:05

2021-01-23T02:05

2021-01-23T02:05

россия

ольга ярославская

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сша

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В МИД России прокомментировали публикацию американского посольства о местах и времени проведения несанкционированных акций, подчеркнув, что любые попытки подобного "освещения" ситуации в стране будут рассматриваться как грубое вмешательство в ее внутренние дела.Ранее посольство США в Москве разместило на своем сайте информацию о несогласованных митингах в российских городах 23 января. При этом в дипмиссии призвали американцев избегать подобных мероприятий.Как отметили в Министерстве иностранных дел, "столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России"."Все это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами", — говорится в заявлении в Telegram-канале российского дипведомства.В министерстве добавили, что подобные действия американской стороны "вызовут соответствующую реакцию"."Адская постановка"Официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги."Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей", - написала Захарова в Facebook.Она призвала сделать все, чтобы дети не стали разменной монетой в этой "адской постановке".Призыв МинпросвещенияМинистерство просвещения ранее попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях."Уважаемые родители! В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!" — говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".В министерстве подчеркнули, что школа, ученики и образовательная среда в целом находятся вне политики и никто не имеет права втягивать молодежь в политические провокации.Неоднократные предупрежденияМВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Их расценивают как провокации, угрозу общественному порядку и будут "немедленно пресекать".Генпрокуратура потребовала заблокировать призывы в интернете приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акциям призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам, родителей которых просят оградить детей от участия в акциях, и студентам. В Кремле отмечали, что причастность к таким мероприятиям "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов объясняют отказ от проведения массовых мероприятий сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В условиях пандемии и действующих ограничений акции с привлечением большого количества людей создадут для россиян реальную угрозу заболевания.

https://ria.ru/20210122/blokirovka-1594221165.html

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594195620.html

https://ria.ru/20210122/protest-1594201385.html

https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594208155.html

россия

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россия, ольга ярославская, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сша