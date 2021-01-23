https://ria.ru/20210123/aktsii-1594240691.html

Финансист рассказал, когда рискованно покупать акции

Финансист рассказал, когда рискованно покупать акции

При высокой доходности акции являются одним из самых рисковых инструментов. Это измеряется волатильностью, причем она может составлять порядка 10% внутри года... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T01:18

2021-01-23T01:18

2021-01-23T01:18

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

акции

экономика

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. При высокой доходности акции являются одним из самых рисковых инструментов. Это измеряется волатильностью, причем она может составлять порядка 10% внутри года. Прежде чем сделать выбор, инвестору необходимо учесть не столько потенциал роста, сколько свою собственную склонность к риску, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Наиболее опасно инвестировать на короткие горизонты, а также когда риск-премии акций находятся на максимумах. Если ожидаемые темпы роста прибылей значительно ниже среднего показателя – это признак пузыря, говорит он. "Акции как хорошее вино – чтобы раскрыть весь потенциал, нужно подождать. Оптимальный горизонт инвестирования - от трех лет, поясняет Русецкий. Он советует новичкам начинать с коротких позиций и держать небольшую долю акций. Следует предпочесть дифференцированный портфель. Также интересны паевые инвестиционные фонды – они предполагают налоговые льготы, контроль со стороны Центрального банка и спецдепозитариев, управление опытными специалистами и значительную диверсификацию активов, заключил Русецкий.

https://ria.ru/20210122/valyuta-1594093500.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, андрей русецкий, акции, экономика