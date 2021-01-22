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https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html
Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в акции протеста
Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в акции протеста
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в несанкционированное митинги. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:42
2021-01-22T18:42
ольга ярославская
мария захарова
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в несанкционированное митинги."Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей", - написала Захарова в своем Facebook."Сделайте все от вас зависящее, чтобы ваши дети не стали разменной монетой в этой адской постановке", - заключила она.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210122/mironov-1594169813.html
https://ria.ru/20210122/aktsiya-1594195173.html
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ольга ярославская, мария захарова, генеральная прокуратура рф, москва, общество

Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в акции протеста

18:42 22.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в несанкционированное митинги.
"Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей", - написала Захарова в своем Facebook.
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"Сделайте все от вас зависящее, чтобы ваши дети не стали разменной монетой в этой адской постановке", - заключила она.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
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Ольга ЯрославскаяМария ЗахароваГенеральная прокуратура РФМоскваОбщество
 
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