https://ria.ru/20210122/zakharova-1594208577.html

Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в акции протеста

Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в акции протеста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в несанкционированное митинги. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T18:42

2021-01-22T18:42

2021-01-22T18:42

ольга ярославская

мария захарова

генеральная прокуратура рф

москва

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вовлечение несовершеннолетних в несанкционированное митинги."Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей", - написала Захарова в своем Facebook."Сделайте все от вас зависящее, чтобы ваши дети не стали разменной монетой в этой адской постановке", - заключила она.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210122/mironov-1594169813.html

https://ria.ru/20210122/aktsiya-1594195173.html

https://ria.ru/20210122/protest-1594201385.html

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ольга ярославская, мария захарова, генеральная прокуратура рф, москва, общество