https://ria.ru/20210122/zaderzhanie-1594105704.html

Источник сообщил о задержании главы управления мэрии Владивостока

Источник сообщил о задержании главы управления мэрии Владивостока

Руководителя управления муниципальной собственности мэрии Владивостока Дмитрия Пикулу задержали в рамках расследования дела о махинациях с землей, сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:39

2021-01-22T08:39

2021-01-22T08:39

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Руководителя управления муниципальной собственности мэрии Владивостока Дмитрия Пикулу задержали в рамках расследования дела о махинациях с землей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что заместитель начальника управления муниципальной собственности Владивостока Денис Резанов подозревается в организации схемы перевода в собственность муниципальной земли для льготной категории граждан за взятки. Сами льготники земельных участков не получали, хотя оформление земли происходило от их имени. Следователи сообщали, что замначальника управления муниципальной собственности Владивостока подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей от общей обговоренной суммы в 3,7 миллиона рублей за оформление земельного участка на подставное лицо. Также дело возбуждено на посредника, через которого передавали вторую часть взятки. Оба фигуранта в четверг арестованы на 2 месяца."Пикула задержан в рамках дела, по которому проходит Резанов", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20210119/makhinatsii-1593638338.html

владивосток

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владивосток, происшествия