https://ria.ru/20210122/yazyk-1594164364.html
Посольство оценило ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Посольство оценило ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
Посольство России в Молдавии считает, что лишение русского языка в республике особого статуса является тревожащим фактором для сохранения межэтнического мира в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:53
2021-01-22T14:53
2021-01-22T14:53
игорь додон
молдавия
ссср
в мире
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КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Посольство России в Молдавии считает, что лишение русского языка в республике особого статуса является тревожащим фактором для сохранения межэтнического мира в стране, сообщает пресс-служба дипмиссии.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд в четверг признал, что новый закон не соответствует конституции."Вердикт Конституционного суда Молдавии от 21 января с.г. о лишении русского языка статуса языка межнационального общения представляется тревожным фактором в контексте сохранения межэтнического мира в многонациональном молдавском государстве", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook.В посольстве отметили, что на протяжении десятилетий русский язык в Молдавии наравне с государственным выступает "неотъемлемым элементом эффективной коммуникации и гармоничного сосуществования" всех национальных групп страны - молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов, евреев, ромов, поляков. Также в дипмиссии считают, что оскорбления в адрес народа России и русскоязычных граждан Молдавии выглядят "кощунственно и противоестественно".Заседание Конституционного суда Молдавии по вопросу статуса русского языка в четверг проходило на фоне митинга представителей партии Democratia acasa ("Демократия дома" – ред.). Участники акции протеста выкрикивали оскорбления в адрес русскоязычных граждан и отмечали, что на русском языке "надо говорить в Сибири", а не в Молдавии.Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что из-за решения КС по всей стране могут пройти массовые акции протеста. Партия социалистов Молдавии намерена повторно зарегистрировать в парламенте закон о функционировании языков в новой редакции.
https://ria.ru/20210122/moldaviya-1594148972.html
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игорь додон, молдавия, ссср, в мире
КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости.
Посольство России в Молдавии
считает, что лишение русского языка в республике особого статуса является тревожащим фактором для сохранения межэтнического мира в стране, сообщает пресс-служба дипмиссии.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР
, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд в четверг признал, что новый закон не соответствует конституции.
"Вердикт Конституционного суда Молдавии от 21 января с.г. о лишении русского языка статуса языка межнационального общения представляется тревожным фактором в контексте сохранения межэтнического мира в многонациональном молдавском государстве", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook.
В посольстве отметили, что на протяжении десятилетий русский язык в Молдавии наравне с государственным выступает "неотъемлемым элементом эффективной коммуникации и гармоничного сосуществования" всех национальных групп страны - молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов, евреев, ромов, поляков. Также в дипмиссии считают, что оскорбления в адрес народа России и русскоязычных граждан Молдавии выглядят "кощунственно и противоестественно".
Заседание Конституционного суда Молдавии по вопросу статуса русского языка в четверг проходило на фоне митинга представителей партии Democratia acasa ("Демократия дома" – ред.). Участники акции протеста выкрикивали оскорбления в адрес русскоязычных граждан и отмечали, что на русском языке "надо говорить в Сибири", а не в Молдавии.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон
заявил, что из-за решения КС по всей стране могут пройти массовые акции протеста. Партия социалистов Молдавии намерена повторно зарегистрировать в парламенте закон о функционировании языков в новой редакции.