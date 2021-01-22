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Япония не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия
Япония не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия
Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, который вступает в силу в пятницу, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T09:08
2021-01-22T09:09
есихидэ суга
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сша
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ТОКИО, 22 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, который вступает в силу в пятницу, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга."У нас нет идеи подписывать этот договор. Более подходящим является следовать путем по реальному продвижению сокращения ядерного оружия", - сказал Суга.Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия осенью прошлого года заявила, что договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировали 50 стран и он вступит в силу 22 января 2021 года. Он запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Государства "ядерного клуба" - Россия, США, Великобритания, Франция, Китай в 2018 году заявили, что не будут подписывать договор. Об этом же заявила и Япония, которая не обладает своим ядерным оружием, но зависит от американского "ядерного зонтика".
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есихидэ суга, франция, япония, сша, в мире

Япония не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия

09:08 22.01.2021 (обновлено: 09:09 22.01.2021)
 
© AP Photo / Shizuo KambayashiЁсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, который вступает в силу в пятницу, заявил на слушаниях в парламенте премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
"У нас нет идеи подписывать этот договор. Более подходящим является следовать путем по реальному продвижению сокращения ядерного оружия", - сказал Суга.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия осенью прошлого года заявила, что договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировали 50 стран и он вступит в силу 22 января 2021 года. Он запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Государства "ядерного клуба" - Россия, США, Великобритания, Франция, Китай в 2018 году заявили, что не будут подписывать договор. Об этом же заявила и Япония, которая не обладает своим ядерным оружием, но зависит от американского "ядерного зонтика".
Участник митинга против ядерного оружия держит книгу с изображением ядерного взрыва - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 02:02
Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)
 
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