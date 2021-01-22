COVID-19 в Японии: как живет страна, что с Олимпиадой и туризмом
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Токио готовится к Олимпиаде и ждет туристов, несмотря на третью волну коронавируса. Самих японцев пока просят по возможности не покидать регионы, есть ограничения в работе магазинов. Тем не менее ездить по стране можно практически свободно, появился даже новый этикет путешествий. О том, когда Япония планирует открыться для иностранцев и что там происходит сейчас, — в материале РИА Новости.
Переломный момент
"Количество зараженных растет — шесть-семь тысяч ежедневно, — рассказал менеджер проектов Национальной туристической организации Японии (JNTO) Роман Усков. — Еще несколько недель назад было две-три тысячи".
Но в Японии надеются, что уже к весне ситуация улучшится. Ограничения есть, но за нарушения не штрафуют. Правила все равно строго соблюдают — такой менталитет.
Еще 28 декабря иностранцам запретили въезд, а программу Go To Travel для поддержки внутреннего туризма (как наш кешбэк за поездки по России, только щедрее) свернули. Пока — до 7 февраля.
© AP Photo / Eugene HoshikoРайон Асакуса в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Район Асакуса в Токио
"Она предполагала 30-процентный дискаунт на все расходы, связанные с путешествиями по стране: транспорт, аренда автомобиля, отели, входные билеты и даже сувениры, — говорит гид Ольга Рыбалка. — Период алых кленов в ноябре 2020-го не особо отличался от допандемийных времен: парки, храмы и отели были заполнены туристами, но только японскими. Впрочем, ожидаемо — вирус разнесся по регионам далеко за пределы Токио. Количество заразившихся резко увеличилось и растет до сих пор".
Законопослушные японцы
Сейчас все иначе, в ряде районов, в том числе в столице, ввели режим ЧС. "На дорогах я постоянно вижу сообщения: "Не пересекайте границы префектур без особой надобности", — отметила Ольга. — Тем не менее все передвигаются на машинах свободно. Я каждую неделю приезжаю на дачу в соседнюю с Токио префектуру Сидзуока".
Пассажиры ждут поезда на вокзале в Токио
Гид уточняет: эти меры — рекомендательного характера. Но особенность японского менталитета такова, что принимают их как обязательные. "Комендантский час не несет карающего подтекста. Правительство граждан не унижает, — поясняет Ольга Рыбалка. — Не обкладывает штрафами для пополнения бюджета. Принцип добровольности — очень действенный".
Россиянка, ведущая блог "Япония глазами одного гайджина", подтверждает это, вспоминая поездку зимой на один из островов префектуры Окинава: "Пилот объявил, что температура плюс 27, пасмурно, небольшой дождь. В аэропорту немноголюдно... Законопослушные японцы стали реже путешествовать".
Город Саппоро, Хоккайдо
Маски без штрафов
С масками та же ситуация. Местные рассказывают, что практически все носят средства индивидуальной защиты. Согласно опросам, 80 процентов респондентов испытывают беспокойство, если видят прохожего без маски.
"В метро, на улице, даже в машине или на мотоцикле многие в масках, — говорит гид Константин Малыгин. — На входе куда-либо просят дезинфицировать руки. В общественном транспорте открыты окна".
Пассажиры в поезде в Токио
Кстати, так поступали в этой стране и до третьей волны. "Я снимаю видео в маске — может, это покажется странным. Но Япония старается максимально противодействовать коронавирусу, — рассказал в видео "Путешествие к горе Фудзи. Самое красивое кимоно Японии" блогер Дмитрий Шамов. — Везде санитайзеры, даже в автобусе".
По его словам, в магазине или ресторане обязательно меряют температуру, а в такси водителя от пассажира отделяет защитная пленка.
В отеле и температуру бесконтактно проверят, и о самочувствии попросят рассказать в письменном виде, а ручку — положить в отдельную корзину, чтобы никто другой ею не воспользовался.
Новый этикет путешествий
В Стране восходящего солнца появился даже новый этикет путешествий. Он охватывает все аспекты жизни, вне зависимости от того, отправился ли турист за тысячу километров по стране или в соседний район. В посольстве Японии в России об этом рассказал Роман Усков.
Прохожие на улице в Токио
В транспорте:
- —обязательно носить маску;
- —соблюдать дистанцию один-два метра;
- —воздерживаться от разговоров.
За столом:
- —тщательно мыть руки;
- —не разговаривать за едой;
- —не есть из общей посуды (так было принято, например, с суши);
- —избегать тесных помещений (особенно небольших кафе, ресторанов, караоке в часы пик).
Кстати, говорят, что в Японии караоке даже немного перенастроили, чтобы человек мог петь в маске.
В отеле:
- —периодически открывать окна, чтобы проветрить помещение;
- —при посещении общественных бань или онсэнов не забывать полотенца и маски;
- —ежедневно следить за самочувствием.
В общественных местах:
- —избегать очередей;
- —бронировать билеты на определенное время;
- —выбирая сувениры, стараться их не трогать.
По словам Ускова, почему-то чаще всего прикасаются к вещам в магазинах туристы из Китая и России.
Не подходите к героям мультфильмов
© AP Photo / Eugene HoshikoРайон Асакуса в Токио
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Район Асакуса в Токио
Новые меры предосторожности ввели для посещения достопримечательностей, кафе и ресторанов. Например, Токийский Диснейленд еще в июне сократил число гостей, которые могут быть там одновременно, до 50 процентов. И главное "коронавирусное" новшество: прогуляться можно, а вот близко подходить к героям мультфильмов — нет.
"В плане покупок японцы были очень консервативны и в основном все оплачивали наличными, но сейчас многие кафе, рестораны, магазины перешли на онлайн", — рассказал Роман Усков.
Например, в заведениях знаменитой сети общепита "Рамэнные итиран" в дополнение ко всем средствам безопасности теперь есть электронное меню на входе. Заказ можно сделать и оплатить онлайн. Внутри гости отделены от соседей деревянными перегородками. В барах идзакая и в караоке выдают маски, а все напитки предлагают пить через трубочку.
Еще в конце июня на японском рынке появилось приложение, позволяющее отслеживать ваши контакты без передачи персональных данных. Если человек общался с зараженным коронавирусом, ему сообщают об этом примерно через час.
Попасть в Японию
Международный аэропорт в Токио, Япония
Попасть в Страну восходящего солнца практически невозможно, границы закрыты, визы не выдают. Но на возвращение въездного туризма в этом году там все же надеются. Причем Россия — один из приоритетных рынков.
Сейчас в Японию есть только один рейс: из Москвы в Токио через Хельсинки, обратно — напрямую. Но туристам он недоступен.
© РИА Новости / Юсуки Сузуки / Перейти в фотобанкПосетитель на тематической выставке медицинских масок Tokyo Mask Land в специализированном магазине в Йокогаме
Посетитель на тематической выставке медицинских масок Tokyo Mask Land в специализированном магазине в Йокогаме
Естественно, маски в хабах и на борту — обязательны. Везде — санитайзеры. Все поверхности дезинфицируются. Особенность японской авиакомпании — увеличенное расстояние между креслами в эконом-классе и уникальная конструкция сидений (пассажир впереди, откидывая спинку, не мешает соседу сзади).
В шести японских аэропортах внедрена система, минимизирующая общение между пассажирами и сотрудниками, в том числе и таможенными службами — все формальности можно пройти бесконтактно.
Не туризм, а Олимпиада
"Вопрос о возрождении туризма на данный момент не в приоритете, — говорит Ольга Рыбалка. — Для Японии сейчас важно, состоятся ли Олимпийские игры летом 2021-го и в каком формате".
© AP Photo / Kiichiro SatoДевушка проезжает на велосипеде мимо Национального стадиона в Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Девушка проезжает на велосипеде мимо Национального стадиона в Токио
Что же касается путешествий, то глава московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура говорит, что уже в этом году страна очень надеется принять гостей из России. Тем более что до коронавируса их число постоянно увеличивалось.