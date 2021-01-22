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COVID-19 в Японии: как живет страна, что с Олимпиадой и туризмом
COVID-19 в Японии: как живет страна, что с Олимпиадой и туризмом
Токио готовится к Олимпиаде и ждет туристов, несмотря на третью волну коронавируса. Самих японцев пока просят по возможности не покидать регионы, есть... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T08:00
2021-01-22T08:00
коронавирусы
мок
олимпийские игры
самоизоляция
токио
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Токио готовится к Олимпиаде и ждет туристов, несмотря на третью волну коронавируса. Самих японцев пока просят по возможности не покидать регионы, есть ограничения в работе магазинов. Тем не менее ездить по стране можно практически свободно, появился даже новый этикет путешествий. О том, когда Япония планирует открыться для иностранцев и что там происходит сейчас, — в материале РИА Новости.Переломный моментНо в Японии надеются, что уже к весне ситуация улучшится. Ограничения есть, но за нарушения не штрафуют. Правила все равно строго соблюдают — такой менталитет.Еще 28 декабря иностранцам запретили въезд, а программу Go To Travel для поддержки внутреннего туризма (как наш кешбэк за поездки по России, только щедрее) свернули. Пока — до 7 февраля."Она предполагала 30-процентный дискаунт на все расходы, связанные с путешествиями по стране: транспорт, аренда автомобиля, отели, входные билеты и даже сувениры, — говорит гид Ольга Рыбалка. — Период алых кленов в ноябре 2020-го не особо отличался от допандемийных времен: парки, храмы и отели были заполнены туристами, но только японскими. Впрочем, ожидаемо — вирус разнесся по регионам далеко за пределы Токио. Количество заразившихся резко увеличилось и растет до сих пор".Законопослушные японцыСейчас все иначе, в ряде районов, в том числе в столице, ввели режим ЧС. "На дорогах я постоянно вижу сообщения: "Не пересекайте границы префектур без особой надобности", — отметила Ольга. — Тем не менее все передвигаются на машинах свободно. Я каждую неделю приезжаю на дачу в соседнюю с Токио префектуру Сидзуока".Гид уточняет: эти меры — рекомендательного характера. Но особенность японского менталитета такова, что принимают их как обязательные. "Комендантский час не несет карающего подтекста. Правительство граждан не унижает, — поясняет Ольга Рыбалка. — Не обкладывает штрафами для пополнения бюджета. Принцип добровольности — очень действенный".Россиянка, ведущая блог "Япония глазами одного гайджина", подтверждает это, вспоминая поездку зимой на один из островов префектуры Окинава: "Пилот объявил, что температура плюс 27, пасмурно, небольшой дождь. В аэропорту немноголюдно... Законопослушные японцы стали реже путешествовать".Маски без штрафовС масками та же ситуация. Местные рассказывают, что практически все носят средства индивидуальной защиты. Согласно опросам, 80 процентов респондентов испытывают беспокойство, если видят прохожего без маски.Кстати, так поступали в этой стране и до третьей волны. "Я снимаю видео в маске — может, это покажется странным. Но Япония старается максимально противодействовать коронавирусу, — рассказал в видео "Путешествие к горе Фудзи. Самое красивое кимоно Японии" блогер Дмитрий Шамов. — Везде санитайзеры, даже в автобусе".По его словам, в магазине или ресторане обязательно меряют температуру, а в такси водителя от пассажира отделяет защитная пленка.В отеле и температуру бесконтактно проверят, и о самочувствии попросят рассказать в письменном виде, а ручку — положить в отдельную корзину, чтобы никто другой ею не воспользовался.Новый этикет путешествийВ Стране восходящего солнца появился даже новый этикет путешествий. Он охватывает все аспекты жизни, вне зависимости от того, отправился ли турист за тысячу километров по стране или в соседний район. В посольстве Японии в России об этом рассказал Роман Усков.В транспорте:За столом:Кстати, говорят, что в Японии караоке даже немного перенастроили, чтобы человек мог петь в маске.В отеле:В общественных местах:По словам Ускова, почему-то чаще всего прикасаются к вещам в магазинах туристы из Китая и России.Не подходите к героям мультфильмовНовые меры предосторожности ввели для посещения достопримечательностей, кафе и ресторанов. Например, Токийский Диснейленд еще в июне сократил число гостей, которые могут быть там одновременно, до 50 процентов. И главное "коронавирусное" новшество: прогуляться можно, а вот близко подходить к героям мультфильмов — нет."В плане покупок японцы были очень консервативны и в основном все оплачивали наличными, но сейчас многие кафе, рестораны, магазины перешли на онлайн", — рассказал Роман Усков.Например, в заведениях знаменитой сети общепита "Рамэнные итиран" в дополнение ко всем средствам безопасности теперь есть электронное меню на входе. Заказ можно сделать и оплатить онлайн. Внутри гости отделены от соседей деревянными перегородками. В барах идзакая и в караоке выдают маски, а все напитки предлагают пить через трубочку.Еще в конце июня на японском рынке появилось приложение, позволяющее отслеживать ваши контакты без передачи персональных данных. Если человек общался с зараженным коронавирусом, ему сообщают об этом примерно через час.Попасть в ЯпониюПопасть в Страну восходящего солнца практически невозможно, границы закрыты, визы не выдают. Но на возвращение въездного туризма в этом году там все же надеются. Причем Россия — один из приоритетных рынков.Сейчас в Японию есть только один рейс: из Москвы в Токио через Хельсинки, обратно — напрямую. Но туристам он недоступен.Естественно, маски в хабах и на борту — обязательны. Везде — санитайзеры. Все поверхности дезинфицируются. Особенность японской авиакомпании — увеличенное расстояние между креслами в эконом-классе и уникальная конструкция сидений (пассажир впереди, откидывая спинку, не мешает соседу сзади).В шести японских аэропортах внедрена система, минимизирующая общение между пассажирами и сотрудниками, в том числе и таможенными службами — все формальности можно пройти бесконтактно.Не туризм, а Олимпиада"Вопрос о возрождении туризма на данный момент не в приоритете, — говорит Ольга Рыбалка. — Для Японии сейчас важно, состоятся ли Олимпийские игры летом 2021-го и в каком формате".Глава МОК Томас Бах 21 января сообщил — нет никакой причины полагать, что Игры в Токио не откроются 23 июля. Правда, член этой организации Ричард Паунд отметил, что Олимпиада может пройти без зрителей.Что же касается путешествий, то глава московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура говорит, что уже в этом году страна очень надеется принять гостей из России. Тем более что до коронавируса их число постоянно увеличивалось.
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коронавирусы, мок, олимпийские игры, самоизоляция, токио, коронавирус covid-19, туризм, туристы, япония

COVID-19 в Японии: как живет страна, что с Олимпиадой и туризмом

08:00 22.01.2021
 
© REUTERS / Kim Kyung-HoonТорговая улица в Токио
Торговая улица в Токио - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Токио готовится к Олимпиаде и ждет туристов, несмотря на третью волну коронавируса. Самих японцев пока просят по возможности не покидать регионы, есть ограничения в работе магазинов. Тем не менее ездить по стране можно практически свободно, появился даже новый этикет путешествий. О том, когда Япония планирует открыться для иностранцев и что там происходит сейчас, — в материале РИА Новости.

Переломный момент

"Количество зараженных растет — шесть-семь тысяч ежедневно, — рассказал менеджер проектов Национальной туристической организации Японии (JNTO) Роман Усков. — Еще несколько недель назад было две-три тысячи".

Но в Японии надеются, что уже к весне ситуация улучшится. Ограничения есть, но за нарушения не штрафуют. Правила все равно строго соблюдают — такой менталитет.
Еще 28 декабря иностранцам запретили въезд, а программу Go To Travel для поддержки внутреннего туризма (как наш кешбэк за поездки по России, только щедрее) свернули. Пока — до 7 февраля.
© AP Photo / Eugene HoshikoРайон Асакуса в Токио
Район Асакуса в Токио - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Район Асакуса в Токио
"Она предполагала 30-процентный дискаунт на все расходы, связанные с путешествиями по стране: транспорт, аренда автомобиля, отели, входные билеты и даже сувениры, — говорит гид Ольга Рыбалка. — Период алых кленов в ноябре 2020-го не особо отличался от допандемийных времен: парки, храмы и отели были заполнены туристами, но только японскими. Впрочем, ожидаемо — вирус разнесся по регионам далеко за пределы Токио. Количество заразившихся резко увеличилось и растет до сих пор".

Законопослушные японцы

Сейчас все иначе, в ряде районов, в том числе в столице, ввели режим ЧС. "На дорогах я постоянно вижу сообщения: "Не пересекайте границы префектур без особой надобности", — отметила Ольга. — Тем не менее все передвигаются на машинах свободно. Я каждую неделю приезжаю на дачу в соседнюю с Токио префектуру Сидзуока".
© REUTERS / Issei KatoПассажиры ждут поезда на вокзале в Токио
Пассажиры ждут поезда на вокзале в Токио - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Issei Kato
Пассажиры ждут поезда на вокзале в Токио
Гид уточняет: эти меры — рекомендательного характера. Но особенность японского менталитета такова, что принимают их как обязательные. "Комендантский час не несет карающего подтекста. Правительство граждан не унижает, — поясняет Ольга Рыбалка. — Не обкладывает штрафами для пополнения бюджета. Принцип добровольности — очень действенный".
Россиянка, ведущая блог "Япония глазами одного гайджина", подтверждает это, вспоминая поездку зимой на один из островов префектуры Окинава: "Пилот объявил, что температура плюс 27, пасмурно, небольшой дождь. В аэропорту немноголюдно... Законопослушные японцы стали реже путешествовать".
© AFP 2020 / Charly TriballeauГород Саппоро, Хоккайдо
Город Саппоро, Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AFP 2020 / Charly Triballeau
Город Саппоро, Хоккайдо

Маски без штрафов

С масками та же ситуация. Местные рассказывают, что практически все носят средства индивидуальной защиты. Согласно опросам, 80 процентов респондентов испытывают беспокойство, если видят прохожего без маски.

"В метро, на улице, даже в машине или на мотоцикле многие в масках, — говорит гид Константин Малыгин. — На входе куда-либо просят дезинфицировать руки. В общественном транспорте открыты окна".

© AFP 2020 / Philip FongПассажиры в поезде в Токио
Пассажиры в поезде в Токио - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AFP 2020 / Philip Fong
Пассажиры в поезде в Токио
Кстати, так поступали в этой стране и до третьей волны. "Я снимаю видео в маске — может, это покажется странным. Но Япония старается максимально противодействовать коронавирусу, — рассказал в видео "Путешествие к горе Фудзи. Самое красивое кимоно Японии" блогер Дмитрий Шамов. — Везде санитайзеры, даже в автобусе".
По его словам, в магазине или ресторане обязательно меряют температуру, а в такси водителя от пассажира отделяет защитная пленка.
В отеле и температуру бесконтактно проверят, и о самочувствии попросят рассказать в письменном виде, а ручку — положить в отдельную корзину, чтобы никто другой ею не воспользовался.

Новый этикет путешествий

В Стране восходящего солнца появился даже новый этикет путешествий. Он охватывает все аспекты жизни, вне зависимости от того, отправился ли турист за тысячу километров по стране или в соседний район. В посольстве Японии в России об этом рассказал Роман Усков.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonПрохожие на улице в Токио
Прохожие на улице в Токио - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Прохожие на улице в Токио
В транспорте:
  • обязательно носить маску;
  • соблюдать дистанцию один-два метра;
  • воздерживаться от разговоров.
За столом:
  • тщательно мыть руки;
  • не разговаривать за едой;
  • не есть из общей посуды (так было принято, например, с суши);
  • избегать тесных помещений (особенно небольших кафе, ресторанов, караоке в часы пик).
Кстати, говорят, что в Японии караоке даже немного перенастроили, чтобы человек мог петь в маске.
В отеле:
  • периодически открывать окна, чтобы проветрить помещение;
  • при посещении общественных бань или онсэнов не забывать полотенца и маски;
  • ежедневно следить за самочувствием.
В общественных местах:
  • избегать очередей;
  • бронировать билеты на определенное время;
  • выбирая сувениры, стараться их не трогать.
По словам Ускова, почему-то чаще всего прикасаются к вещам в магазинах туристы из Китая и России.

Не подходите к героям мультфильмов

© AP Photo / Eugene HoshikoРайон Асакуса в Токио
Район Асакуса в Токио - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Район Асакуса в Токио
Новые меры предосторожности ввели для посещения достопримечательностей, кафе и ресторанов. Например, Токийский Диснейленд еще в июне сократил число гостей, которые могут быть там одновременно, до 50 процентов. И главное "коронавирусное" новшество: прогуляться можно, а вот близко подходить к героям мультфильмов — нет.
"В плане покупок японцы были очень консервативны и в основном все оплачивали наличными, но сейчас многие кафе, рестораны, магазины перешли на онлайн", — рассказал Роман Усков.
Например, в заведениях знаменитой сети общепита "Рамэнные итиран" в дополнение ко всем средствам безопасности теперь есть электронное меню на входе. Заказ можно сделать и оплатить онлайн. Внутри гости отделены от соседей деревянными перегородками. В барах идзакая и в караоке выдают маски, а все напитки предлагают пить через трубочку.
Еще в конце июня на японском рынке появилось приложение, позволяющее отслеживать ваши контакты без передачи персональных данных. Если человек общался с зараженным коронавирусом, ему сообщают об этом примерно через час.

Попасть в Японию

© REUTERS / Issei KatoМеждународный аэропорт в Токио, Япония
Международный аэропорт в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Issei Kato
Международный аэропорт в Токио, Япония
Попасть в Страну восходящего солнца практически невозможно, границы закрыты, визы не выдают. Но на возвращение въездного туризма в этом году там все же надеются. Причем Россия — один из приоритетных рынков.
Сейчас в Японию есть только один рейс: из Москвы в Токио через Хельсинки, обратно — напрямую. Но туристам он недоступен.
© РИА Новости / Юсуки Сузуки / Перейти в фотобанкПосетитель на тематической выставке медицинских масок Tokyo Mask Land в специализированном магазине в Йокогаме
Посетитель на тематической выставке медицинских масок Tokyo Mask Land в специализированном магазине в Йокогаме - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Юсуки Сузуки
Перейти в фотобанк
Посетитель на тематической выставке медицинских масок Tokyo Mask Land в специализированном магазине в Йокогаме
Естественно, маски в хабах и на борту — обязательны. Везде — санитайзеры. Все поверхности дезинфицируются. Особенность японской авиакомпании — увеличенное расстояние между креслами в эконом-классе и уникальная конструкция сидений (пассажир впереди, откидывая спинку, не мешает соседу сзади).
В шести японских аэропортах внедрена система, минимизирующая общение между пассажирами и сотрудниками, в том числе и таможенными службами — все формальности можно пройти бесконтактно.

Не туризм, а Олимпиада

"Вопрос о возрождении туризма на данный момент не в приоритете, — говорит Ольга Рыбалка. — Для Японии сейчас важно, состоятся ли Олимпийские игры летом 2021-го и в каком формате".
© AP Photo / Kiichiro SatoДевушка проезжает на велосипеде мимо Национального стадиона в Токио
Девушка проезжает на велосипеде мимо Национального стадиона в Токио - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Девушка проезжает на велосипеде мимо Национального стадиона в Токио
Глава МОК Томас Бах 21 января сообщил — нет никакой причины полагать, что Игры в Токио не откроются 23 июля. Правда, член этой организации Ричард Паунд отметил, что Олимпиада может пройти без зрителей.
Что же касается путешествий, то глава московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура говорит, что уже в этом году страна очень надеется принять гостей из России. Тем более что до коронавируса их число постоянно увеличивалось.
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11 января, 08:00Туризм
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