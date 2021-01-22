https://ria.ru/20210122/yaponiya-1594031764.html

COVID-19 в Японии: как живет страна, что с Олимпиадой и туризмом

COVID-19 в Японии: как живет страна, что с Олимпиадой и туризмом

Токио готовится к Олимпиаде и ждет туристов, несмотря на третью волну коронавируса. Самих японцев пока просят по возможности не покидать регионы, есть... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

коронавирусы

мок

олимпийские игры

самоизоляция

токио

туризм

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туристы

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Токио готовится к Олимпиаде и ждет туристов, несмотря на третью волну коронавируса. Самих японцев пока просят по возможности не покидать регионы, есть ограничения в работе магазинов. Тем не менее ездить по стране можно практически свободно, появился даже новый этикет путешествий. О том, когда Япония планирует открыться для иностранцев и что там происходит сейчас, — в материале РИА Новости.Переломный моментНо в Японии надеются, что уже к весне ситуация улучшится. Ограничения есть, но за нарушения не штрафуют. Правила все равно строго соблюдают — такой менталитет.Еще 28 декабря иностранцам запретили въезд, а программу Go To Travel для поддержки внутреннего туризма (как наш кешбэк за поездки по России, только щедрее) свернули. Пока — до 7 февраля."Она предполагала 30-процентный дискаунт на все расходы, связанные с путешествиями по стране: транспорт, аренда автомобиля, отели, входные билеты и даже сувениры, — говорит гид Ольга Рыбалка. — Период алых кленов в ноябре 2020-го не особо отличался от допандемийных времен: парки, храмы и отели были заполнены туристами, но только японскими. Впрочем, ожидаемо — вирус разнесся по регионам далеко за пределы Токио. Количество заразившихся резко увеличилось и растет до сих пор".Законопослушные японцыСейчас все иначе, в ряде районов, в том числе в столице, ввели режим ЧС. "На дорогах я постоянно вижу сообщения: "Не пересекайте границы префектур без особой надобности", — отметила Ольга. — Тем не менее все передвигаются на машинах свободно. Я каждую неделю приезжаю на дачу в соседнюю с Токио префектуру Сидзуока".Гид уточняет: эти меры — рекомендательного характера. Но особенность японского менталитета такова, что принимают их как обязательные. "Комендантский час не несет карающего подтекста. Правительство граждан не унижает, — поясняет Ольга Рыбалка. — Не обкладывает штрафами для пополнения бюджета. Принцип добровольности — очень действенный".Россиянка, ведущая блог "Япония глазами одного гайджина", подтверждает это, вспоминая поездку зимой на один из островов префектуры Окинава: "Пилот объявил, что температура плюс 27, пасмурно, небольшой дождь. В аэропорту немноголюдно... Законопослушные японцы стали реже путешествовать".Маски без штрафовС масками та же ситуация. Местные рассказывают, что практически все носят средства индивидуальной защиты. Согласно опросам, 80 процентов респондентов испытывают беспокойство, если видят прохожего без маски.Кстати, так поступали в этой стране и до третьей волны. "Я снимаю видео в маске — может, это покажется странным. Но Япония старается максимально противодействовать коронавирусу, — рассказал в видео "Путешествие к горе Фудзи. Самое красивое кимоно Японии" блогер Дмитрий Шамов. — Везде санитайзеры, даже в автобусе".По его словам, в магазине или ресторане обязательно меряют температуру, а в такси водителя от пассажира отделяет защитная пленка.В отеле и температуру бесконтактно проверят, и о самочувствии попросят рассказать в письменном виде, а ручку — положить в отдельную корзину, чтобы никто другой ею не воспользовался.Новый этикет путешествийВ Стране восходящего солнца появился даже новый этикет путешествий. Он охватывает все аспекты жизни, вне зависимости от того, отправился ли турист за тысячу километров по стране или в соседний район. В посольстве Японии в России об этом рассказал Роман Усков.В транспорте:За столом:Кстати, говорят, что в Японии караоке даже немного перенастроили, чтобы человек мог петь в маске.В отеле:В общественных местах:По словам Ускова, почему-то чаще всего прикасаются к вещам в магазинах туристы из Китая и России.Не подходите к героям мультфильмовНовые меры предосторожности ввели для посещения достопримечательностей, кафе и ресторанов. Например, Токийский Диснейленд еще в июне сократил число гостей, которые могут быть там одновременно, до 50 процентов. И главное "коронавирусное" новшество: прогуляться можно, а вот близко подходить к героям мультфильмов — нет."В плане покупок японцы были очень консервативны и в основном все оплачивали наличными, но сейчас многие кафе, рестораны, магазины перешли на онлайн", — рассказал Роман Усков.Например, в заведениях знаменитой сети общепита "Рамэнные итиран" в дополнение ко всем средствам безопасности теперь есть электронное меню на входе. Заказ можно сделать и оплатить онлайн. Внутри гости отделены от соседей деревянными перегородками. В барах идзакая и в караоке выдают маски, а все напитки предлагают пить через трубочку.Еще в конце июня на японском рынке появилось приложение, позволяющее отслеживать ваши контакты без передачи персональных данных. Если человек общался с зараженным коронавирусом, ему сообщают об этом примерно через час.Попасть в ЯпониюПопасть в Страну восходящего солнца практически невозможно, границы закрыты, визы не выдают. Но на возвращение въездного туризма в этом году там все же надеются. Причем Россия — один из приоритетных рынков.Сейчас в Японию есть только один рейс: из Москвы в Токио через Хельсинки, обратно — напрямую. Но туристам он недоступен.Естественно, маски в хабах и на борту — обязательны. Везде — санитайзеры. Все поверхности дезинфицируются. Особенность японской авиакомпании — увеличенное расстояние между креслами в эконом-классе и уникальная конструкция сидений (пассажир впереди, откидывая спинку, не мешает соседу сзади).В шести японских аэропортах внедрена система, минимизирующая общение между пассажирами и сотрудниками, в том числе и таможенными службами — все формальности можно пройти бесконтактно.Не туризм, а Олимпиада"Вопрос о возрождении туризма на данный момент не в приоритете, — говорит Ольга Рыбалка. — Для Японии сейчас важно, состоятся ли Олимпийские игры летом 2021-го и в каком формате".Глава МОК Томас Бах 21 января сообщил — нет никакой причины полагать, что Игры в Токио не откроются 23 июля. Правда, член этой организации Ричард Паунд отметил, что Олимпиада может пройти без зрителей.Что же касается путешествий, то глава московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура говорит, что уже в этом году страна очень надеется принять гостей из России. Тем более что до коронавируса их число постоянно увеличивалось.

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирусы, мок, олимпийские игры, самоизоляция, токио, коронавирус covid-19, туризм, туристы, япония