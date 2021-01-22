https://ria.ru/20210122/vyplata-1594190331.html
В Подмосковье выросла выплата при рождении и усыновлении первого ребенка
В Подмосковье выросла выплата при рождении и усыновлении первого ребенка
Размер ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первенца увеличился в Московской области. Об этом со ссылкой на министра социального развития региона... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T17:03
2021-01-22T17:03
2021-01-22T17:03
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Размер ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первенца увеличился в Московской области. Об этом со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую сообщил телеканал "360".Сумму подняли до 13 317 рублей. В 2020 году семьям, в которых появился первый ребенок, выплачивали по 12 688 рублей каждый месяц.Ежемесячную выплату перечисляют, пока ребенку не исполнится три года. В Подмосковье ее получают почти 30 тысяч семей. Эта мера предназначена для семей со среднедушевым доходом не больше 29 882 рублей. Еще одно условие — ребенка родили или усыновили после 1 января 2018 года.Подать заявление можно в управлении социальной защиты и МФЦ. Выплату, назначенную до января 2021 года, перечисляют в прежнем размере – это 12 688 рублей.
https://ria.ru/20210119/zayavka-1593705909.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости.
Размер ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первенца увеличился в Московской области. Об этом со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую сообщил телеканал "360"
.
Сумму подняли до 13 317 рублей. В 2020 году семьям, в которых появился первый ребенок, выплачивали по 12 688 рублей каждый месяц.
Ежемесячную выплату перечисляют, пока ребенку не исполнится три года. В Подмосковье ее получают почти 30 тысяч семей. Эта мера предназначена для семей со среднедушевым доходом не больше 29 882 рублей. Еще одно условие — ребенка родили или усыновили после 1 января 2018 года.
Подать заявление можно в управлении социальной защиты и МФЦ. Выплату, назначенную до января 2021 года, перечисляют в прежнем размере – это 12 688 рублей.