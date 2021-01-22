Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/vladivostok-1594129286.html
Во Владивостоке арестовали координатора штаба Навального
Во Владивостоке арестовали координатора штаба Навального
Первореченский районный суд Владивостока назначил координатору штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерине Ведерниковой трое суток ареста за призывы к... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:45
2021-01-22T11:45
умвд рф
александр горовой
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
германия
шереметьево (аэропорт)
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока назначил координатору штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерине Ведерниковой трое суток ареста за призывы к несанкционированной акции, сообщила РИА Новости представляющий ее адвокат Полина Сидельникова.Ранее Сидельникова сообщила РИА Новости, что Ведерникова была задержана, на нее составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 за призывы к несогласованному митингу. В УМВД РФ по Приморскому краю информацию о задержании не комментировали."Назначен арест - трое суток", - сказала собеседница агентства.Комментарием суда РИА Новости не располагает. К этому часу он завершил рабочий день.Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что к ответственности будут привлечены "все, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем" принять участие в несанкционированной акции в поддержку Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594103791.html
https://ria.ru/20210121/roskomnadzor-1594046685.html
германия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умвд рф, александр горовой, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, шереметьево (аэропорт), приморский край, происшествия

Во Владивостоке арестовали координатора штаба Навального

11:45 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока назначил координатору штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерине Ведерниковой трое суток ареста за призывы к несанкционированной акции, сообщила РИА Новости представляющий ее адвокат Полина Сидельникова.
Ранее Сидельникова сообщила РИА Новости, что Ведерникова была задержана, на нее составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 за призывы к несогласованному митингу. В УМВД РФ по Приморскому краю информацию о задержании не комментировали.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 07:53
В Приморье координатора штаба Навального задержали за призывы к митингу
"Назначен арест - трое суток", - сказала собеседница агентства.
Комментарием суда РИА Новости не располагает. К этому часу он завершил рабочий день.
Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что к ответственности будут привлечены "все, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем" принять участие в несанкционированной акции в поддержку Навального.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
Социальные сети - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:35
Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции
 
УМВД РФАлександр ГоровойАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ГерманияШереметьево (аэропорт)Приморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Юрист считает идею "паспортов вакцинации" сомнительной
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жареной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния