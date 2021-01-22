https://ria.ru/20210122/vladivostok-1594129286.html
Во Владивостоке арестовали координатора штаба Навального
Во Владивостоке арестовали координатора штаба Навального
Первореченский районный суд Владивостока назначил координатору штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерине Ведерниковой трое суток ареста за призывы к... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:45
2021-01-22T11:45
2021-01-22T11:45
умвд рф
александр горовой
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
германия
шереметьево (аэропорт)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Первореченский районный суд Владивостока назначил координатору штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерине Ведерниковой трое суток ареста за призывы к несанкционированной акции, сообщила РИА Новости представляющий ее адвокат Полина Сидельникова.Ранее Сидельникова сообщила РИА Новости, что Ведерникова была задержана, на нее составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 за призывы к несогласованному митингу. В УМВД РФ по Приморскому краю информацию о задержании не комментировали."Назначен арест - трое суток", - сказала собеседница агентства.Комментарием суда РИА Новости не располагает. К этому часу он завершил рабочий день.Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что к ответственности будут привлечены "все, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем" принять участие в несанкционированной акции в поддержку Навального.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
https://ria.ru/20210122/navalnyy-1594103791.html
https://ria.ru/20210121/roskomnadzor-1594046685.html
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умвд рф, александр горовой, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, шереметьево (аэропорт), приморский край, происшествия