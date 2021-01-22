https://ria.ru/20210122/vino-1594104563.html
Роскачество рассказало о трендах винного рынка
Роскачество рассказало о трендах винного рынка
Вино все больше теснит водку в предпочтениях россиян, которые в основном выбирают красное сухое, но все чаще присматриваются к легким белым винам, говорится в... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T08:08
2021-01-22T08:08
2021-01-22T11:34
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европа
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вино все больше теснит водку в предпочтениях россиян, которые в основном выбирают красное сухое, но все чаще присматриваются к легким белым винам, говорится в среднесрочном прогнозе развития винного рынка, представленного Роскачеством."В 2021 году тренд замещения крепкого алкоголя вином в крупных городах страны, где находится наиболее обеспеченная потребительская аудитория, продолжится. Это устойчивая тенденция не только в России, но и во всем мире", — заметили аналитики.Вино было востребовано покупателями в 2020 году: если водку, продажи которой тоже выросли в период апрельского карантина, покупали в том числе и как дезинфицирующее средство, то вино выбирали по его качествам, считают эксперты.По оценке Роскачества красные вина занимают более двух третей общего объема рынка. В то же время до четырех процентов выросла доля розовых вин, растет популярность и легких белых.Исследователи прогнозируют, что средняя цена качественной бутылки вина в 2021 году вырастет с 300-500 рублей за 0,75 литра до 400-600 рублей, а покупатели все больше будут ориентироваться не только на собственный опыт, но и на рейтинги, популярные приложения и мнения критиков. Среди последних, как считают аналитики, самыми влиятельными будут видеоблогеры.Кроме того, в 2021 году в российских винодельческих регионах с высокой вероятностью ожидают повторения туристического бума 2020 года. Это значит, что покупки на месте производства будут вносить все больший вклад в продажи, предполагают эксперты."Хочется быть оптимистами, но динамика заболеваемости ковидом в странах Европы и политика ЕС по ограничению перемещений пока не дает надежд на полноценный курортный сезон в Италии, Испании и других традиционных "винных" странах. Значительная часть туристического потока останется внутри страны, и он вновь будет направлен в Крым и на Кубань — главные российские регионы виноделия", — резюмировали в Роскачестве.
https://ria.ru/20201231/vino-1591675543.html
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россия, роскачество, европа, италия, испания, общество
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Вино все больше теснит водку в предпочтениях россиян, которые в основном выбирают красное сухое, но все чаще присматриваются к легким белым винам, говорится в среднесрочном прогнозе развития винного рынка, представленного Роскачеством
.
"В 2021 году тренд замещения крепкого алкоголя вином в крупных городах страны, где находится наиболее обеспеченная потребительская аудитория, продолжится. Это устойчивая тенденция не только в России, но и во всем мире", — заметили аналитики.
Вино было востребовано покупателями в 2020 году: если водку, продажи которой тоже выросли в период апрельского карантина, покупали в том числе и как дезинфицирующее средство, то вино выбирали по его качествам, считают эксперты.
По оценке Роскачества
красные вина занимают более двух третей общего объема рынка. В то же время до четырех процентов выросла доля розовых вин, растет популярность и легких белых.
"Покупатели будут все больше ориентироваться на сухие вина, обращать внимание на содержание алкоголя, отдавая предпочтение той бутылке вина, где градус ниже, а само вино — "легче". Белые вина увеличат свою долю в продажах, и российские производители здесь имеют неплохие шансы на успех", — говорится в сообщении.
Исследователи прогнозируют, что средняя цена качественной бутылки вина в 2021 году вырастет с 300-500 рублей за 0,75 литра до 400-600 рублей, а покупатели все больше будут ориентироваться не только на собственный опыт, но и на рейтинги, популярные приложения и мнения критиков. Среди последних, как считают аналитики, самыми влиятельными будут видеоблогеры.
Кроме того, в 2021 году в российских винодельческих регионах с высокой вероятностью ожидают повторения туристического бума 2020 года. Это значит, что покупки на месте производства будут вносить все больший вклад в продажи, предполагают эксперты.
"Хочется быть оптимистами, но динамика заболеваемости ковидом в странах Европы
и политика ЕС по ограничению перемещений пока не дает надежд на полноценный курортный сезон в Италии
, Испании
и других традиционных "винных" странах. Значительная часть туристического потока останется внутри страны, и он вновь будет направлен в Крым и на Кубань — главные российские регионы виноделия", — резюмировали в Роскачестве.