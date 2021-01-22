https://ria.ru/20210122/vino-1594104563.html

Роскачество рассказало о трендах винного рынка

Роскачество рассказало о трендах винного рынка

Вино все больше теснит водку в предпочтениях россиян, которые в основном выбирают красное сухое, но все чаще присматриваются к легким белым винам, говорится в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:08

2021-01-22T08:08

2021-01-22T11:34

россия

роскачество

европа

италия

испания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588658191_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_34e4715824ad911eacd52154cc170130.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вино все больше теснит водку в предпочтениях россиян, которые в основном выбирают красное сухое, но все чаще присматриваются к легким белым винам, говорится в среднесрочном прогнозе развития винного рынка, представленного Роскачеством."В 2021 году тренд замещения крепкого алкоголя вином в крупных городах страны, где находится наиболее обеспеченная потребительская аудитория, продолжится. Это устойчивая тенденция не только в России, но и во всем мире", — заметили аналитики.Вино было востребовано покупателями в 2020 году: если водку, продажи которой тоже выросли в период апрельского карантина, покупали в том числе и как дезинфицирующее средство, то вино выбирали по его качествам, считают эксперты.По оценке Роскачества красные вина занимают более двух третей общего объема рынка. В то же время до четырех процентов выросла доля розовых вин, растет популярность и легких белых.Исследователи прогнозируют, что средняя цена качественной бутылки вина в 2021 году вырастет с 300-500 рублей за 0,75 литра до 400-600 рублей, а покупатели все больше будут ориентироваться не только на собственный опыт, но и на рейтинги, популярные приложения и мнения критиков. Среди последних, как считают аналитики, самыми влиятельными будут видеоблогеры.Кроме того, в 2021 году в российских винодельческих регионах с высокой вероятностью ожидают повторения туристического бума 2020 года. Это значит, что покупки на месте производства будут вносить все больший вклад в продажи, предполагают эксперты."Хочется быть оптимистами, но динамика заболеваемости ковидом в странах Европы и политика ЕС по ограничению перемещений пока не дает надежд на полноценный курортный сезон в Италии, Испании и других традиционных "винных" странах. Значительная часть туристического потока останется внутри страны, и он вновь будет направлен в Крым и на Кубань — главные российские регионы виноделия", — резюмировали в Роскачестве.

https://ria.ru/20201231/vino-1591675543.html

https://ria.ru/20201204/vino-1587606947.html

россия

европа

италия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, европа, италия, испания, общество