https://ria.ru/20210122/vengriya-1594157267.html

Венгрия планирует построить завод по производству вакцины от коронавируса

Венгрия планирует построить завод по производству вакцины от коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны планируют построить завод по производству вакцин в венгерском городе Дебрецен, сообщил в своем... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:17

2021-01-22T14:17

2021-01-22T14:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

золтан ковач

мид венгрии

петер сийярто

дебрецен

здоровье - общество

astrazeneca

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны планируют построить завод по производству вакцин в венгерском городе Дебрецен, сообщил в своем блоге официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.В интервью радиостанции Kossuth Rádió премьер заявил, что ограничения в стране из-за коронавируса "не могут быть отменены, пока не начнется массовая вакцинация". Премьер добавил, что "венгерский завод для выпуска вакцин будет построен в Дебрецене, что снизит уязвимость страны в будущем", говорится в блоге.Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В середине января глава администрации премьера страны Гергей Гуляш сообщал, что Венгрия достигла соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцин от коронавируса. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.По данным минздрава Венгрии, в стране выявлено более 356 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 11 тысяч человек скончались, более 237 тысяч – выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594149115.html

дебрецен

венгрия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, золтан ковач, мид венгрии, петер сийярто, дебрецен, здоровье - общество, astrazeneca , виктор орбан, венгрия, в мире