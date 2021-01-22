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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vengriya-1594157267.html
Венгрия планирует построить завод по производству вакцины от коронавируса
Венгрия планирует построить завод по производству вакцины от коронавируса
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны планируют построить завод по производству вакцин в венгерском городе Дебрецен, сообщил в своем... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T14:17
2021-01-22T14:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
золтан ковач
мид венгрии
петер сийярто
дебрецен
здоровье - общество
astrazeneca
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны планируют построить завод по производству вакцин в венгерском городе Дебрецен, сообщил в своем блоге официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.В интервью радиостанции Kossuth Rádió премьер заявил, что ограничения в стране из-за коронавируса "не могут быть отменены, пока не начнется массовая вакцинация". Премьер добавил, что "венгерский завод для выпуска вакцин будет построен в Дебрецене, что снизит уязвимость страны в будущем", говорится в блоге.Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В середине января глава администрации премьера страны Гергей Гуляш сообщал, что Венгрия достигла соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцин от коронавируса. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.По данным минздрава Венгрии, в стране выявлено более 356 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 11 тысяч человек скончались, более 237 тысяч – выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, золтан ковач, мид венгрии, петер сийярто, дебрецен, здоровье - общество, astrazeneca , виктор орбан, венгрия, в мире

Венгрия планирует построить завод по производству вакцины от коронавируса

14:17 22.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны планируют построить завод по производству вакцин в венгерском городе Дебрецен, сообщил в своем блоге официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
В интервью радиостанции Kossuth Rádió премьер заявил, что ограничения в стране из-за коронавируса "не могут быть отменены, пока не начнется массовая вакцинация". Премьер добавил, что "венгерский завод для выпуска вакцин будет построен в Дебрецене, что снизит уязвимость страны в будущем", говорится в блоге.
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Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В середине января глава администрации премьера страны Гергей Гуляш сообщал, что Венгрия достигла соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцин от коронавируса. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
По данным минздрава Венгрии, в стране выявлено более 356 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 11 тысяч человек скончались, более 237 тысяч – выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Золтан КовачМИД ВенгрииПетер СийяртоДебреценЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВиктор ОрбанВенгрияВ мире
 
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