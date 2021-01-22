Венгрия планирует построить завод по производству вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны планируют построить завод по производству вакцин в венгерском городе Дебрецен, сообщил в своем блоге официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
В интервью радиостанции Kossuth Rádió премьер заявил, что ограничения в стране из-за коронавируса "не могут быть отменены, пока не начнется массовая вакцинация". Премьер добавил, что "венгерский завод для выпуска вакцин будет построен в Дебрецене, что снизит уязвимость страны в будущем", говорится в блоге.
Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В середине января глава администрации премьера страны Гергей Гуляш сообщал, что Венгрия достигла соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцин от коронавируса. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
По данным минздрава Венгрии, в стране выявлено более 356 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 11 тысяч человек скончались, более 237 тысяч – выздоровели.
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