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Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины "Спутник V"
Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Будапешт подписали контракт по поставке "Спутника V" в Венгрию. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:13
2021-01-22T17:39
петер сийярто
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
москва
будапешт
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Будапешт подписали контракт по поставке "Спутника V" в Венгрию.Об этом сообщили в Минздраве после встречи главы ведомства Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится с визитом в Москве."Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13-м заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным &lt;...&gt; стало сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию", — говорится в сообщении Минздрава.Сийярто назвал ускорение вакцинации национальным приоритетом и подчеркнул, что это спасет жизни многих венгров.Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение российского "Спутника V" и зарегистрировала его по ускоренной процедуре. Также применение препарата разрешили в ОАЭ, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Кроме того, он зарегистрирован в Белоруссии."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Россияне прививаются им с декабря. Исследования показали высокую эффективность и безопасность. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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петер сийярто, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, москва, будапешт, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венгрия, в мире

Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины "Спутник V"

11:13 22.01.2021 (обновлено: 17:39 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Будапешт подписали контракт по поставке "Спутника V" в Венгрию.
Об этом сообщили в Минздраве после встречи главы ведомства Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится с визитом в Москве.
"Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13-м заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным <...> стало сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию", — говорится в сообщении Минздрава.
Сийярто назвал ускорение вакцинации национальным приоритетом и подчеркнул, что это спасет жизни многих венгров.
"Для меня большая честь и радость сообщить вам о том, что мы сегодня заключили договор, в рамках которого Россия поставит вакцину на территорию Венгрии в три этапа", — сказал он по итогам переговоров с Мурашко.
Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение российского "Спутника V" и зарегистрировала его по ускоренной процедуре. Также применение препарата разрешили в ОАЭ, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Кроме того, он зарегистрирован в Белоруссии.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Россияне прививаются им с декабря. Исследования показали высокую эффективность и безопасность.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаПетер СийяртоРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоМоскваБудапештВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияВенгрияВ мире
 
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