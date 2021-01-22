https://ria.ru/20210122/vengriya-1594123590.html

Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины "Спутник V"

Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Будапешт подписали контракт по поставке "Спутника V" в Венгрию. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:13

2021-01-22T11:13

2021-01-22T17:39

петер сийярто

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

москва

будапешт

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Будапешт подписали контракт по поставке "Спутника V" в Венгрию.Об этом сообщили в Минздраве после встречи главы ведомства Михаила Мурашко с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится с визитом в Москве."Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на 13-м заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным <...> стало сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию", — говорится в сообщении Минздрава.Сийярто назвал ускорение вакцинации национальным приоритетом и подчеркнул, что это спасет жизни многих венгров.Венгрия первой в Евросоюзе одобрила применение российского "Спутника V" и зарегистрировала его по ускоренной процедуре. Также применение препарата разрешили в ОАЭ, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Кроме того, он зарегистрирован в Белоруссии."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Россияне прививаются им с декабря. Исследования показали высокую эффективность и безопасность. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петер сийярто, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, москва, будапешт, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венгрия, в мире