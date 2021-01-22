Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/valyuta-1594093500.html
Финансист научил, как дешево покупать валюту, несмотря на курс
Финансист научил, как дешево покупать валюту, несмотря на курс
Оптимально делать это через брокерский счет на Московской бирже. Этот способ позволяет приобретать валюту по текущему биржевому курсу, то есть фактически по... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T01:11
2021-01-22T04:50
бкс мир инвестиций
александр бахтин (экономист)
россия
московская биржа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149584/22/1495842270_0:107:2389:1451_1920x0_80_0_0_d6214f4e8f1a6def1557df6514345581.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Оптимально делать это через брокерский счет на Московской бирже. Этот способ позволяет приобретать валюту по текущему биржевому курсу, то есть фактически по реальной цене, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Более того, конвертировать таким способом деньги удобно, ведь приобрести валюту можно не выходя из дома, в мобильных приложениях и веб-кабинетах финансовых организаций. Все операции пользователя отмечены в системе торгов биржи. Средства можно вывести на банковский счет или карту.Разумеется, выгоднее всего покупать доллар в периоды укрепления рубля, но точно спрогнозировать, когда они будут, не сможет никто. Как правило, ближе к концу каждого месяца, в 20-х числах, рубль получает поддержку со стороны налогового периода, когда компании конвертируют валюту в рубли для осуществления налоговых платежей̆. На курс может влиять много других параметров, поэтому для системных накоплений лучше покупать валюту небольшими частями, но регулярно. Тогда на длительном горизонте получается усредненный курс, советует Бахтин.
https://ria.ru/20210121/nakoplenie-1593934592.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149584/22/1495842270_157:0:2233:1557_1920x0_80_0_0_2b0fc4019a0dcaa271bfb92343d19cf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бкс мир инвестиций, александр бахтин (экономист), россия, московская биржа, экономика

Финансист научил, как дешево покупать валюту, несмотря на курс

01:11 22.01.2021 (обновлено: 04:50 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПокупка валюты
Покупка валюты - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Оптимально делать это через брокерский счет на Московской бирже. Этот способ позволяет приобретать валюту по текущему биржевому курсу, то есть фактически по реальной цене, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
"В банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рубля, а в периоды повышенных курсовых колебаний спред увеличивается до 4-5 рублей и выше. В случае же с биржевым обменом брокер удержит лишь доли процента от сделки в виде комиссии", - пояснил эксперт.
Более того, конвертировать таким способом деньги удобно, ведь приобрести валюту можно не выходя из дома, в мобильных приложениях и веб-кабинетах финансовых организаций. Все операции пользователя отмечены в системе торгов биржи. Средства можно вывести на банковский счет или карту.
Разумеется, выгоднее всего покупать доллар в периоды укрепления рубля, но точно спрогнозировать, когда они будут, не сможет никто. Как правило, ближе к концу каждого месяца, в 20-х числах, рубль получает поддержку со стороны налогового периода, когда компании конвертируют валюту в рубли для осуществления налоговых платежей̆.
Женщина получает наличные деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 01:19
Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег
На курс может влиять много других параметров, поэтому для системных накоплений лучше покупать валюту небольшими частями, но регулярно. Тогда на длительном горизонте получается усредненный курс, советует Бахтин.
 
БКС Мир инвестицийАлександр Бахтин (экономист)РоссияМосковская биржаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05Исследование: 31% россиян не согласны платить за высшее образование
07:03Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
Лента новостейМолния