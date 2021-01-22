https://ria.ru/20210122/valyuta-1594093500.html
Финансист научил, как дешево покупать валюту, несмотря на курс
Финансист научил, как дешево покупать валюту, несмотря на курс
Оптимально делать это через брокерский счет на Московской бирже. Этот способ позволяет приобретать валюту по текущему биржевому курсу, то есть фактически по... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T01:11
2021-01-22T01:11
2021-01-22T04:50
бкс мир инвестиций
александр бахтин (экономист)
россия
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Оптимально делать это через брокерский счет на Московской бирже. Этот способ позволяет приобретать валюту по текущему биржевому курсу, то есть фактически по реальной цене, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Более того, конвертировать таким способом деньги удобно, ведь приобрести валюту можно не выходя из дома, в мобильных приложениях и веб-кабинетах финансовых организаций. Все операции пользователя отмечены в системе торгов биржи. Средства можно вывести на банковский счет или карту.Разумеется, выгоднее всего покупать доллар в периоды укрепления рубля, но точно спрогнозировать, когда они будут, не сможет никто. Как правило, ближе к концу каждого месяца, в 20-х числах, рубль получает поддержку со стороны налогового периода, когда компании конвертируют валюту в рубли для осуществления налоговых платежей̆. На курс может влиять много других параметров, поэтому для системных накоплений лучше покупать валюту небольшими частями, но регулярно. Тогда на длительном горизонте получается усредненный курс, советует Бахтин.
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бкс мир инвестиций, александр бахтин (экономист), россия, московская биржа, экономика
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости.
Оптимально делать это через брокерский счет на Московской бирже
. Этот способ позволяет приобретать валюту по текущему биржевому курсу, то есть фактически по реальной цене, рассказал агентству "Прайм"
инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций
" Александр Бахтин
.
"В банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рубля, а в периоды повышенных курсовых колебаний спред увеличивается до 4-5 рублей и выше. В случае же с биржевым обменом брокер удержит лишь доли процента от сделки в виде комиссии", - пояснил эксперт.
Более того, конвертировать таким способом деньги удобно, ведь приобрести валюту можно не выходя из дома, в мобильных приложениях и веб-кабинетах финансовых организаций. Все операции пользователя отмечены в системе торгов биржи. Средства можно вывести на банковский счет или карту.
Разумеется, выгоднее всего покупать доллар в периоды укрепления рубля, но точно спрогнозировать, когда они будут, не сможет никто. Как правило, ближе к концу каждого месяца, в 20-х числах, рубль получает поддержку со стороны налогового периода, когда компании конвертируют валюту в рубли для осуществления налоговых платежей̆.
На курс может влиять много других параметров, поэтому для системных накоплений лучше покупать валюту небольшими частями, но регулярно. Тогда на длительном горизонте получается усредненный курс, советует Бахтин.