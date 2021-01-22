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Тверская область
https://ria.ru/20210122/vaktsinatsiya-1594205996.html
В Верхневолжье заработали 30 пунктов для вакцинации жителей от COVIDd-19
В Верхневолжье заработали 30 пунктов для вакцинации жителей от COVIDd-19
В Тверской области в пятницу открылись еще 20 пунктов для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, таким образом их общее количество возросло до... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T18:23
2021-01-22T18:23
тверская область
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 22 янв – РИА Новости. В Тверской области в пятницу открылись еще 20 пунктов для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, таким образом их общее количество возросло до тридцати, сообщает пресс-служба областного правительства.В новые пункты вакцинации в пятницу завезли вакцину, и с воскресенья начнется прием жителей региона. На данный момент в Верхневолжье поступило более 22,7 тысяч доз вакцины "Спутник V". 4393 человека в регионе уже сделали прививку – это 19% от общего количества поставленной в Тверскую область вакцины. По сообщению пресс-службы, с 10 февраля запланировано открытие ещё ряда пунктов вакцинации. Также в регионе появятся выездные прививочные бригады, которые будут проводить вакцинацию жителей тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов. Кроме того, в выездные прививочные бригады будут обеспечивать вакцинацию сотрудников и проживающих в 37 социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, специалистов предприятий с коллективами свыше 100 человек. Прорабатывается вопрос о выездах прививочных бригад к ветеранам Великой Отечественной войны.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тверская область

В Верхневолжье заработали 30 пунктов для вакцинации жителей от COVIDd-19

18:23 22.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину "Спутник-V" в пункте вакцинации, открывшемся в театре "Геликон-Опера", в Москве
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТВЕРЬ, 22 янв – РИА Новости. В Тверской области в пятницу открылись еще 20 пунктов для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, таким образом их общее количество возросло до тридцати, сообщает пресс-служба областного правительства.
В новые пункты вакцинации в пятницу завезли вакцину, и с воскресенья начнется прием жителей региона.
На данный момент в Верхневолжье поступило более 22,7 тысяч доз вакцины "Спутник V". 4393 человека в регионе уже сделали прививку – это 19% от общего количества поставленной в Тверскую область вакцины.
По сообщению пресс-службы, с 10 февраля запланировано открытие ещё ряда пунктов вакцинации. Также в регионе появятся выездные прививочные бригады, которые будут проводить вакцинацию жителей тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов.
Кроме того, в выездные прививочные бригады будут обеспечивать вакцинацию сотрудников и проживающих в 37 социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, специалистов предприятий с коллективами свыше 100 человек. Прорабатывается вопрос о выездах прививочных бригад к ветеранам Великой Отечественной войны.
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 18:21Тверская область
В Верхневолжье открывают центры амбулаторной помощи пациентам с COVID-19
 
Тверская областьВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТверская область
 
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