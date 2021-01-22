https://ria.ru/20210122/vaktsinatsiya-1594095268.html

Лидеры ЕС обсудили сертификаты о вакцинации от коронавируса

Лидеры ЕС обсудили сертификаты о вакцинации от коронавируса

Лидеры ЕС на видеосаммите в четверг обсудили сертификаты о вакцинации от коронавируса, но они "очень аккуратно подходят к этому вопросу", сказал на... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T01:49

2021-01-22T01:49

2021-01-22T01:49

распространение коронавируса

евросовет

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Лидеры ЕС на видеосаммите в четверг обсудили сертификаты о вакцинации от коронавируса, но они "очень аккуратно подходят к этому вопросу", сказал на пресс-конференции по итогам встречи глава Евросовета Шарль Мишель.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что странам Евросоюза необходимо обсуждать сертификаты для облегчения поездок внутри ЕС, но, возможно, стоит обсудить и их замену отрицательными тестами на коронавирус для тех, кто на момент поездки не будет иметь прививки.Саммит лидеров Европейского союза в четверг был главным образом посвящен борьбе с коронавирусом, включая сертификаты о вакцинации, взаимное признание тестов на коронавирус и координацию трансграничного перемещения граждан внутри союза. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире