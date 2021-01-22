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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594222175.html
В Туркмении зарегистрируют вторую российскую вакцину от COVID-19
В Туркмении зарегистрируют вторую российскую вакцину от COVID-19
Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса - "Эпиваккорона", сообщает... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:12
2021-01-22T20:12
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус covid-19
центральная азия
коронавирусы
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
в мире
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АШХАБАД, 22 янв - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса - "Эпиваккорона", сообщает в пятницу Туркменское телевидение.Такое поручение глава государства дал министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеду Аманнепесову на заседании правительства по видеосвязи."Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеду Аманнепесову провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" и вакцин, разрабатываемых другими странами", - говорится в сообщении местного ТВ.Несколькими днями ранее МИД республики распространил сообщение, что Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, которое зарегистрировало российскую вакцину "Спутник V" на своей территории.Согласно официальным данным, в Туркмении не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в стране введен поголовный масочный режим и другие ограничения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус covid-19, центральная азия, коронавирусы, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, в мире

В Туркмении зарегистрируют вторую российскую вакцину от COVID-19

20:12 22.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил ГоленковМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона"
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 22 янв - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса - "Эпиваккорона", сообщает в пятницу Туркменское телевидение.
Такое поручение глава государства дал министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеду Аманнепесову на заседании правительства по видеосвязи.
"Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеду Аманнепесову провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" и вакцин, разрабатываемых другими странами", - говорится в сообщении местного ТВ.
Несколькими днями ранее МИД республики распространил сообщение, что Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, которое зарегистрировало российскую вакцину "Спутник V" на своей территории.
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Согласно официальным данным, в Туркмении не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в стране введен поголовный масочный режим и другие ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус COVID-19Центральная АзияКоронавирусыГурбангулы БердымухамедовТуркменияВ мире
 
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