https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594222175.html
В Туркмении зарегистрируют вторую российскую вакцину от COVID-19
В Туркмении зарегистрируют вторую российскую вакцину от COVID-19
Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса - "Эпиваккорона", сообщает... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:12
2021-01-22T20:12
2021-01-22T20:12
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус covid-19
центральная азия
коронавирусы
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593672237_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_90f3fc85446530f44207794e130b36a1.jpg
АШХАБАД, 22 янв - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса - "Эпиваккорона", сообщает в пятницу Туркменское телевидение.Такое поручение глава государства дал министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеду Аманнепесову на заседании правительства по видеосвязи."Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил министру здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеду Аманнепесову провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" и вакцин, разрабатываемых другими странами", - говорится в сообщении местного ТВ.Несколькими днями ранее МИД республики распространил сообщение, что Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, которое зарегистрировало российскую вакцину "Спутник V" на своей территории.Согласно официальным данным, в Туркмении не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в стране введен поголовный масочный режим и другие ограничения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593473643.html
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
центральная азия
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593672237_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_86ace413eaedd319d800994528a24ff0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", коронавирус covid-19, центральная азия, коронавирусы, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, в мире