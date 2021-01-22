https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594198024.html

Южнокорейская компания назвала сроки поставки "Спутника V" на рынок

Южнокорейская компания назвала сроки поставки "Спутника V" на рынок

Южнокорейская GL Rapha начнет коммерческие поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с конца февраля, все 150 миллионов доз по контракту... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:46

2021-01-22T17:46

2021-01-22T17:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

ближний восток

российский фонд прямых инвестиций

денис мантуров

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СЕУЛ, 22 янв – РИА Новости. Южнокорейская GL Rapha начнет коммерческие поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с конца февраля, все 150 миллионов доз по контракту предназначены для дистрибьютера в ОАЭ, но по запросу РФ компания готова производить дополнительные объемы и отправлять вакцину и в другие страны, сообщили РИА Новости в компании.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm) GL Rapha в ноябре договорились о производстве в стране вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в другие страны. На мировой рынок будет поступать более 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в год, произведенных в Южной Корее.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия получила первую партию вакцины "Спутник V", произведенную в Южной Корее. GL Rapha продолжает общение с российской стороной, "в том числе в формате видеоконференций"."Мы получили ответ, что в целом проблем (с отправленной на проверку пробной партией – ред.) нет. Поэтому сейчас мы заняты культивированием клеток – сырьём для массового производства – и договорились о приезде российских специалистов из института Гамалеи в начале февраля. Мы вместе посмотрим за процессами, и, по нашим расчётам, в конце февраля-начале марта поставим уже первую (коммерческую – ред.) партию. Производство субстрата уже идет", - сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён. Он добавил, что весь законтрактованный объем – 150 миллионов доз – пока предназначен для отправки в Объединенные Арабские Эмираты.По контракту РФПИ должен поставлять вакцину фармацевтической компании в ОАЭ Yas Pharmaceuticals. GL Rapha же не раз вела совместные проекты с материнской компанией Yas Pharmaceuticals - DAS Holdings, поэтому отвечает за производство. Yas Pharmaceuticals будет далее распространять "Спутник V" в странах Ближнего Востока.В то же время представитель GL Rapha отметил, что в случае запроса с российской стороны товар может быть отправлен и в другие страны, такие как Палестина и Алжир, где власти одобрили использование "Спутник V", или даже в саму Россию, если будет такая необходимость."Россия в любом случае владеет правами на этот товар, поэтому, если российская сторона попросит нас об этом, мы можем отправить и туда. Хотя в контракте у нас прописан Ближний Восток, по факту Россия передаёт нам технологии, а мы осуществляем лишь контрактное производство, поэтому, думаю, можно сказать, что, куда нам российская сторона скажет, туда мы и будет поставлять. Не могу точно сказать, потребуется ли для этого изменять договор, но мы в любом случае ведём обсуждения и по поводу контрактного производства свыше тех 150 миллионов доз, которые предназначены для Ближнего Востока. Поэтому я бы сказал, что это открытый вопрос", - заявил Ким Ги Ён.По его мнению, с регистрацией "Спутник V" во всё большем количестве стран спрос на производство этой вакцины будет пропорционально увеличиваться. При этом он может существенно превысить 350 миллионов доз, запланированных под производство на зарубежных площадках в Казахстане, Южной Корее, Китае, Индии и Белоруссии, о чём ранее сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В очень многих странах собственное производство наладить крайне сложно, и единственный способ – экспортировать из других стран, где производство есть… И если сейчас основные покупатели – это развитые страны, то со временем очередь дойдёт и до развивающихся государств, поэтому, на мой взгляд, спрос будет значительно больше, чем 350 миллионов в год. К тому же пандемия не окончится одномоментно, высоки шансы, что COVID-19 станет сезонным заболеванием как грипп. Поэтому мы и считаем, что спрос будет, и ведём обсуждения о контракте на ещё большие объёмы", - сообщил Ким Ги Ён.По его словам, никаких проблем в связи со стартом производства нет, и, хотя процесс в Казахстане уже начался, это не означает, что Южная Корея "опаздывает", а объясняется более тесными связями той площадки с Россией и возможностью использования в ходе работы одного языка.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ближний восток

южная корея

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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