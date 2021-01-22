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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594166089.html
Минздрав Германии назвал условия регистрации "Спутник V" в Евросоюзе
Минздрав Германии назвал условия регистрации "Спутник V" в Евросоюзе
Предоставление результатов третьей фазы испытаний является необходимым условием для регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, заявил представитель минздрава... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:02
2021-01-22T15:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
германия
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Предоставление результатов третьей фазы испытаний является необходимым условием для регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, заявил представитель минздрава ФРГ.Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" будут опубликованы в научном журнале на следующей неделе."Я не хочу спекулировать о том, есть ли у этой вакцины шансы при регистрации. Но как известно, есть четкие критерии, чтобы провести оценку при регистрации, и условием для этого является завершенная третья стадия испытаний", - заявил представитель минздрава ФРГ на брифинге в пятницу.Говоря о том, на каком этапе сейчас этот процесс, он отметил, что "пока не видел запроса о регистрации российской вакцины "Спутник V" в EMA (Европейском агентстве по лекарственным средствам)".Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, говоря о том, как далее будут распределяться вакцины разных производителей среди населения Германии, отметил, что ключевыми критериями будут условия хранения. "Некоторым вакцинам нужны особые условия хранения, потому они могут применяться только в специализированных вакцинационных центрах. Будут также вакцины, которые могут применять врачи общей практики. Это уже другая ситуация, и тогда решение о применении вакцины будет принимать в зависимости от возможности ее применения", - заявил он.Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило РИА Новости новые консультации с разработчиком вакцины "Спутник V". EMA подготовит научное заключение по "Спутнику V", после чего разработчик российской вакцины сможет подготовить заявку для авторизации своей вакцины на рынке ЕС, сообщили РИА Новости в агентстве.Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594130345.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, германия, в мире

Минздрав Германии назвал условия регистрации "Спутник V" в Евросоюзе

15:02 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Предоставление результатов третьей фазы испытаний является необходимым условием для регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, заявил представитель минздрава ФРГ.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" будут опубликованы в научном журнале на следующей неделе.
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"Я не хочу спекулировать о том, есть ли у этой вакцины шансы при регистрации. Но как известно, есть четкие критерии, чтобы провести оценку при регистрации, и условием для этого является завершенная третья стадия испытаний", - заявил представитель минздрава ФРГ на брифинге в пятницу.
Говоря о том, на каком этапе сейчас этот процесс, он отметил, что "пока не видел запроса о регистрации российской вакцины "Спутник V" в EMA (Европейском агентстве по лекарственным средствам)".
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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, говоря о том, как далее будут распределяться вакцины разных производителей среди населения Германии, отметил, что ключевыми критериями будут условия хранения. "Некоторым вакцинам нужны особые условия хранения, потому они могут применяться только в специализированных вакцинационных центрах. Будут также вакцины, которые могут применять врачи общей практики. Это уже другая ситуация, и тогда решение о применении вакцины будет принимать в зависимости от возможности ее применения", - заявил он.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило РИА Новости новые консультации с разработчиком вакцины "Спутник V". EMA подготовит научное заключение по "Спутнику V", после чего разработчик российской вакцины сможет подготовить заявку для авторизации своей вакцины на рынке ЕС, сообщили РИА Новости в агентстве.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияВ мире
 
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