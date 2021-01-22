Минздрав Германии назвал условия регистрации "Спутник V" в Евросоюзе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Предоставление результатов третьей фазы испытаний является необходимым условием для регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, заявил представитель минздрава ФРГ.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" будут опубликованы в научном журнале на следующей неделе.
"Я не хочу спекулировать о том, есть ли у этой вакцины шансы при регистрации. Но как известно, есть четкие критерии, чтобы провести оценку при регистрации, и условием для этого является завершенная третья стадия испытаний", - заявил представитель минздрава ФРГ на брифинге в пятницу.
Говоря о том, на каком этапе сейчас этот процесс, он отметил, что "пока не видел запроса о регистрации российской вакцины "Спутник V" в EMA (Европейском агентстве по лекарственным средствам)".
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, говоря о том, как далее будут распределяться вакцины разных производителей среди населения Германии, отметил, что ключевыми критериями будут условия хранения. "Некоторым вакцинам нужны особые условия хранения, потому они могут применяться только в специализированных вакцинационных центрах. Будут также вакцины, которые могут применять врачи общей практики. Это уже другая ситуация, и тогда решение о применении вакцины будет принимать в зависимости от возможности ее применения", - заявил он.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило РИА Новости новые консультации с разработчиком вакцины "Спутник V". EMA подготовит научное заключение по "Спутнику V", после чего разработчик российской вакцины сможет подготовить заявку для авторизации своей вакцины на рынке ЕС, сообщили РИА Новости в агентстве.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне заявила, что предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA).
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12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19