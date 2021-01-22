https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594158567.html

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии на закупку вакцины "Спутник V"

Еврокомиссия подтвердила право Венгрии на закупку вакцины "Спутник V"

Страны ЕС могут вести переговоры с компаниями, вакцины которых Евросоюз не закупает централизованно, включая производителя "Спутник V", сообщил на брифинге в... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:25

2021-01-22T14:25

2021-01-22T15:06

петер сийярто

здоровье - общество

astrazeneca

брюссель

евросоюз

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Страны ЕС могут вести переговоры с компаниями, вакцины которых Евросоюз не закупает централизованно, включая производителя "Спутник V", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии, комментируя применение российской вакцины в Венгрии.Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В середине января глава администрации премьера страны Гергей Гуляш сообщал, что Венгрия достигла соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцин. В стране применяются и препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС."Мы уже много говорили об этом… Цель нашей стратегии вакцинации - добиться диверсификации предложения вакцин. В этом контексте параллельные переговоры с компаниями, с которыми мы уже заключили контракты, не разрешаются. Но государства-члены ЕС могут при желании вести переговоры и заключать контракты на поставки вакцин, которые не входят в наш пакет", - сказал представитель Еврокомиссии.Он напомнил, что разрешение на использование таких вакцин, не одобренных европейским регулятором, осуществляется конкретным государством по определенной процедуре и под ответственность этого государства."Эта вакцина не должна использоваться за пределами национальных границ, ответственность за это несет конкретное государство", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/sputnik-1594008533.html

брюссель

венгрия

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петер сийярто, здоровье - общество, astrazeneca , брюссель, евросоюз, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, еврокомиссия, венгрия