Еврокомиссия подтвердила право Венгрии на закупку вакцины "Спутник V"
14:25 22.01.2021 (обновлено: 15:06 22.01.2021)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Страны ЕС могут вести переговоры с компаниями, вакцины которых Евросоюз не закупает централизованно, включая производителя "Спутник V", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии, комментируя применение российской вакцины в Венгрии.
Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позже заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В середине января глава администрации премьера страны Гергей Гуляш сообщал, что Венгрия достигла соглашения с китайской компанией Sinopharm о закупке вакцин. В стране применяются и препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
"Мы уже много говорили об этом… Цель нашей стратегии вакцинации - добиться диверсификации предложения вакцин. В этом контексте параллельные переговоры с компаниями, с которыми мы уже заключили контракты, не разрешаются. Но государства-члены ЕС могут при желании вести переговоры и заключать контракты на поставки вакцин, которые не входят в наш пакет", - сказал представитель Еврокомиссии.
Он напомнил, что разрешение на использование таких вакцин, не одобренных европейским регулятором, осуществляется конкретным государством по определенной процедуре и под ответственность этого государства.
"Эта вакцина не должна использоваться за пределами национальных границ, ответственность за это несет конкретное государство", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7 декабря 2020, 10:54ИнфографикаКорона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины