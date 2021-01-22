https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594153464.html
Во Франции выявили более 130 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer
Во Франции выявили более 130 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer
По меньшей мере 135 случаев побочных эффектов препарата компаний Pfizer и BioNTech выявлено во Франции, девять пожилых людей скончались после вакцинации, но... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:57
2021-01-22T13:57
2021-01-22T13:57
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. По меньшей мере 135 случаев побочных эффектов препарата компаний Pfizer и BioNTech выявлено во Франции, девять пожилых людей скончались после вакцинации, но связь между прививкой и летальными исходами не установлена, сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов.Отмечается, что большинство из 135 нежелательных побочных реакций "соотносятся с ожидаемыми или несерьезными последствиями". В частности, у привитых наблюдается высокая температура, головная боль и тошнота. В целом был зафиксирован 31 случай серьезных побочных эффектов, в числе четыре случая тахикардии, эти сообщения будут исследованы дополнительно, заверили в ведомстве.Ведомство не получало "никаких сообщений о побочных эффектах от вакцины Moderna".Кампания по вакцинации во Франции стартовала 27 декабря. По последним данным минздрава, вакцинацию в стране уже прошли более 823 тысяч человек. В республике выявлено почти 3 миллиона случаев COVID-19, скончались примерно 72 тысячи заболевших.Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что не видит свидетельств влияния вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на случаи смерти среди пожилых людей, и призвал продолжать использование препарата этих компаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., франция, в мире
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
По меньшей мере 135 случаев побочных эффектов препарата компаний Pfizer
и BioNTech выявлено во Франции
, девять пожилых людей скончались после вакцинации, но связь между прививкой и летальными исходами не установлена, сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов.
Отмечается, что большинство из 135 нежелательных побочных реакций "соотносятся с ожидаемыми или несерьезными последствиями". В частности, у привитых наблюдается высокая температура, головная боль и тошнота. В целом был зафиксирован 31 случай серьезных побочных эффектов, в числе четыре случая тахикардии, эти сообщения будут исследованы дополнительно, заверили в ведомстве.
"В числе этих тяжелых случаев зафиксировано девять смертей. Это были пожилые люди, проживающие в домах престарелых, у них были хронические заболевания, и лечение проходило тяжело. Принимая во внимание имеющиеся на сегодняшний день данные, нет никаких оснований полагать, что эти смерти связаны с вакцинацией", - говорится в заявлении агентства.
Ведомство не получало "никаких сообщений о побочных эффектах от вакцины Moderna".
Кампания по вакцинации во Франции стартовала 27 декабря. По последним данным минздрава, вакцинацию в стране уже прошли более 823 тысяч человек. В республике выявлено почти 3 миллиона случаев COVID-19, скончались примерно 72 тысячи заболевших.
Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что не видит свидетельств влияния вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech на случаи смерти среди пожилых людей, и призвал продолжать использование препарата этих компаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.