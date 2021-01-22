https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594149115.html

Венгрия планирует закупить у России два миллиона доз вакцины "Спутник V"

Венгрия планирует закупить у России два миллиона доз вакцины "Спутник V"

Венгрия закупит 2 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", планируется, что поставки будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:34

2021-01-22T13:34

2021-01-22T13:51

мид венгрии

петер сийярто

сергей лавров

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

венгрия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Венгрия закупит 2 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", планируется, что поставки будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Ранее Сийярто заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса."Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 миллиона граждан. То есть речь идет потенциально о 2 миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина", - сказал Сийярто на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Условились мы о трехэтапном приобретении вакцины. В первый месяц - 300 тысяч, второй месяц - полмиллиона, и наконец, третий месяц - 200 тысяч доз, необходимых для прививания такого же количества людей", - добавил венгерский министр.Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/zarazhenie-1594098263.html

россия

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мид венгрии, петер сийярто, сергей лавров, вакцина "спутник v", россия, венгрия