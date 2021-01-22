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https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594149115.html
Венгрия планирует закупить у России два миллиона доз вакцины "Спутник V"
Венгрия планирует закупить у России два миллиона доз вакцины "Спутник V"
Венгрия закупит 2 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", планируется, что поставки будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:34
2021-01-22T13:51
мид венгрии
петер сийярто
сергей лавров
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
венгрия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Венгрия закупит 2 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", планируется, что поставки будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Ранее Сийярто заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса."Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 миллиона граждан. То есть речь идет потенциально о 2 миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина", - сказал Сийярто на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Условились мы о трехэтапном приобретении вакцины. В первый месяц - 300 тысяч, второй месяц - полмиллиона, и наконец, третий месяц - 200 тысяч доз, необходимых для прививания такого же количества людей", - добавил венгерский министр.Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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мид венгрии, петер сийярто, сергей лавров, вакцина "спутник v", россия, венгрия

Венгрия планирует закупить у России два миллиона доз вакцины "Спутник V"

13:34 22.01.2021 (обновлено: 13:51 22.01.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Венгрия закупит 2 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", планируется, что поставки будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса.
"Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 миллиона граждан. То есть речь идет потенциально о 2 миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина", - сказал Сийярто на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Условились мы о трехэтапном приобретении вакцины. В первый месяц - 300 тысяч, второй месяц - полмиллиона, и наконец, третий месяц - 200 тысяч доз, необходимых для прививания такого же количества людей", - добавил венгерский министр.
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Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаМИД ВенгрииПетер СийяртоСергей ЛавровВакцина "Спутник V"РоссияВенгрия
 
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