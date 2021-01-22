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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594130345.html
Молдавия получила документы для ускоренной регистрации "Спутника V"
Молдавия получила документы для ускоренной регистрации "Спутника V"
Экс-президент Молдавии, председатель Соцпартии Игорь Додон заявил в пятницу, что республика получила от российской стороны пакет документов для ускоренной... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:50
2021-01-22T11:50
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
игорь додон
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
молдавия
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КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Соцпартии Игорь Додон заявил в пятницу, что республика получила от российской стороны пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V"."Двадцатого января Российский фонд прямых инвестиций передал молдавской стороне весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V". В случае получения регистрации российская сторона готова поставить до 100 тысяч доз вакцины до конца января, а весь необходимый объем для страны - в течение четырех-шести месяцев", - заявил Додон в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.Он отметил, что задача властей – обеспечить импорт и регистрацию всех доступных вакцин, чтобы у жителей страны был выбор.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь додон, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, молдавия, в мире

Молдавия получила документы для ускоренной регистрации "Спутника V"

11:50 22.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Соцпартии Игорь Додон заявил в пятницу, что республика получила от российской стороны пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V".
"Двадцатого января Российский фонд прямых инвестиций передал молдавской стороне весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V". В случае получения регистрации российская сторона готова поставить до 100 тысяч доз вакцины до конца января, а весь необходимый объем для страны - в течение четырех-шести месяцев", - заявил Додон в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Он отметил, что задача властей – обеспечить импорт и регистрацию всех доступных вакцин, чтобы у жителей страны был выбор.
Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыИгорь ДодонРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМолдавияВ мире
 
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