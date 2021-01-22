https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594130345.html

Молдавия получила документы для ускоренной регистрации "Спутника V"

Молдавия получила документы для ускоренной регистрации "Спутника V"

Экс-президент Молдавии, председатель Соцпартии Игорь Додон заявил в пятницу, что республика получила от российской стороны пакет документов для ускоренной... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:50

2021-01-22T11:50

2021-01-22T11:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

игорь додон

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

молдавия

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КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Соцпартии Игорь Додон заявил в пятницу, что республика получила от российской стороны пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V"."Двадцатого января Российский фонд прямых инвестиций передал молдавской стороне весь пакет документов для ускоренной регистрации вакцины "Спутник V". В случае получения регистрации российская сторона готова поставить до 100 тысяч доз вакцины до конца января, а весь необходимый объем для страны - в течение четырех-шести месяцев", - заявил Додон в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.Он отметил, что задача властей – обеспечить импорт и регистрацию всех доступных вакцин, чтобы у жителей страны был выбор.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

молдавия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-22T11:50 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь додон, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, молдавия, в мире