https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594129519.html

Американского врача обвинили в краже упаковки вакцины от COVID-19

Американского врача обвинили в краже упаковки вакцины от COVID-19

Власти США предъявили обвинение врачу из штата Техас за кражу упаковки вакцин от коронавируса для своей семьи и друзей, ему может грозить тюремный срок,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:46

2021-01-22T11:46

2021-01-22T11:50

распространение коронавируса

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сша

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти США предъявили обвинение врачу из штата Техас за кражу упаковки вакцин от коронавируса для своей семьи и друзей, ему может грозить тюремный срок, сообщается в релизе, опубликованном на сайте прокурора техасского округа Харрис."Врач системы здравоохранения округа Харрис обвиняется в краже... упаковки вакцин от COVID-19", - сообщила окружной прокурор Ким Огг.Речь идет о враче по имени Хасан Гокал. Как сообщается, 29 декабря во время работы в окружном центре вакцинации он присвоил себе упаковку, в которой содержалось девять доз вакцины от коронавируса. Позднее он поделился этим с коллегой, который, в свою очередь, уведомил власти.Как сообщили в органах здравоохранения штата, которые провели расследование в отношении врача, недолжное обращение с вакцинами может привести к потере государственного финансирования округа. Гокал был уволен с занимаемой должности."Он воспользовался своим положением, чтобы поставить свою семью и друзей впереди людей, которые прошли законную процедуру, чтобы быть там. То, что он сделал, было незаконным, он будет привлечен к ответственности", - заявила прокурор.Как отмечается в релизе, врачу может грозить тюремный срок до одного года и штраф в размере 4 тысяч долларов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/zarazhenie-1594098263.html

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коронавирус covid-19, сша, техас, в мире