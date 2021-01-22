https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594129519.html
Американского врача обвинили в краже упаковки вакцины от COVID-19
Американского врача обвинили в краже упаковки вакцины от COVID-19
Власти США предъявили обвинение врачу из штата Техас за кражу упаковки вакцин от коронавируса для своей семьи и друзей, ему может грозить тюремный срок,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:46
2021-01-22T11:46
2021-01-22T11:50
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти США предъявили обвинение врачу из штата Техас за кражу упаковки вакцин от коронавируса для своей семьи и друзей, ему может грозить тюремный срок, сообщается в релизе, опубликованном на сайте прокурора техасского округа Харрис."Врач системы здравоохранения округа Харрис обвиняется в краже... упаковки вакцин от COVID-19", - сообщила окружной прокурор Ким Огг.Речь идет о враче по имени Хасан Гокал. Как сообщается, 29 декабря во время работы в окружном центре вакцинации он присвоил себе упаковку, в которой содержалось девять доз вакцины от коронавируса. Позднее он поделился этим с коллегой, который, в свою очередь, уведомил власти.Как сообщили в органах здравоохранения штата, которые провели расследование в отношении врача, недолжное обращение с вакцинами может привести к потере государственного финансирования округа. Гокал был уволен с занимаемой должности."Он воспользовался своим положением, чтобы поставить свою семью и друзей впереди людей, которые прошли законную процедуру, чтобы быть там. То, что он сделал, было незаконным, он будет привлечен к ответственности", - заявила прокурор.Как отмечается в релизе, врачу может грозить тюремный срок до одного года и штраф в размере 4 тысяч долларов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, техас, в мире
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Власти США
предъявили обвинение врачу из штата Техас
за кражу упаковки вакцин от коронавируса для своей семьи и друзей, ему может грозить тюремный срок, сообщается в релизе, опубликованном на сайте прокурора техасского округа Харрис.
"Врач системы здравоохранения округа Харрис обвиняется в краже... упаковки вакцин от COVID-19", - сообщила окружной прокурор Ким Огг.
Речь идет о враче по имени Хасан Гокал. Как сообщается, 29 декабря во время работы в окружном центре вакцинации он присвоил себе упаковку, в которой содержалось девять доз вакцины от коронавируса. Позднее он поделился этим с коллегой, который, в свою очередь, уведомил власти.
Как сообщили в органах здравоохранения штата, которые провели расследование в отношении врача, недолжное обращение с вакцинами может привести к потере государственного финансирования округа. Гокал был уволен с занимаемой должности.
"Он воспользовался своим положением, чтобы поставить свою семью и друзей впереди людей, которые прошли законную процедуру, чтобы быть там. То, что он сделал, было незаконным, он будет привлечен к ответственности", - заявила прокурор.
Как отмечается в релизе, врачу может грозить тюремный срок до одного года и штраф в размере 4 тысяч долларов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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