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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594128602.html
В МИД Венгрии рассказали об ускоренной вакцинации "Спутником V"
В МИД Венгрии рассказали об ускоренной вакцинации "Спутником V"
Ускоренная вакцинация российским препаратом "Спутник V" спасет жизни многих граждан Венгрии и позволит смягчить коронавирусные ограничения в республике, заявил... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:41
2021-01-22T11:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
мид венгрии
петер сийярто
михаил мурашко
венгрия
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ускоренная вакцинация российским препаратом "Спутник V" спасет жизни многих граждан Венгрии и позволит смягчить коронавирусные ограничения в республике, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса, заявил Сийярто в пятницу. Препарат будет поставляться в республику в три этапа."Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места", - отметил министр на пресс-конференции с участием главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мид венгрии, петер сийярто, михаил мурашко, венгрия, в мире

В МИД Венгрии рассказали об ускоренной вакцинации "Спутником V"

11:41 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ускоренная вакцинация российским препаратом "Спутник V" спасет жизни многих граждан Венгрии и позволит смягчить коронавирусные ограничения в республике, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса, заявил Сийярто в пятницу. Препарат будет поставляться в республику в три этапа.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Россия заключила с Венгрией договор на поставку вакцины "Спутник V"
"Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места", - отметил министр на пресс-конференции с участием главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19МИД ВенгрииПетер СийяртоМихаил МурашкоВенгрияВ мире
 
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