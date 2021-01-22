https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594128602.html

В МИД Венгрии рассказали об ускоренной вакцинации "Спутником V"

В МИД Венгрии рассказали об ускоренной вакцинации "Спутником V"

Ускоренная вакцинация российским препаратом "Спутник V" спасет жизни многих граждан Венгрии и позволит смягчить коронавирусные ограничения в республике, заявил... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:41

2021-01-22T11:41

2021-01-22T11:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

мид венгрии

петер сийярто

михаил мурашко

венгрия

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ускоренная вакцинация российским препаратом "Спутник V" спасет жизни многих граждан Венгрии и позволит смягчить коронавирусные ограничения в республике, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса, заявил Сийярто в пятницу. Препарат будет поставляться в республику в три этапа."Ускоренная вакцинация спасет много жизней в Венгрии. Также ускорение вакцинации даст нам возможность вернуться в предыдущее старое русло, а также позволит нам смягчить ограничения, что может позволить людям вернуться на свои рабочие места", - отметил министр на пресс-конференции с участием главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210122/vengriya-1594123590.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мид венгрии, петер сийярто, михаил мурашко, венгрия, в мире