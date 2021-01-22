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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594105245.html
Россия и Израиль обсуждают совместное производство вакцин от COVID-19
Россия и Израиль обсуждают совместное производство вакцин от COVID-19
Россия и Израиль обсуждают вопрос о совместном производстве вакцин, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T08:26
2021-01-22T08:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
анатолий викторов
astrazeneca
владимир путин
биньямин нетаньяху
иерусалим
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Россия и Израиль обсуждают вопрос о совместном производстве вакцин, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."С повестки дня да, не снят вопрос и обсуждается в двустороннем плане о возможном совместном производстве вакцины, вот какая это будет вакцина, я сейчас не буду называть, потому что это просто пока еще предмет переговоров: возможны там многие другие варианты, скажем, с AstraZeneca, с этой в Британии зарегистрированной компании и у России есть контакты, и у Израиля есть контакты, и там возможны и другие варианты, но сейчас это с моей стороны было бы неуместно делать прогнозы относительно такого сотрудничества", - сказал Викторов.Ранее в декабре президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили наращивание сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавируса.Ранее медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом. Минздрав Израиля рассматривает переданные российской стороной документы на регистрацию России в Израиле."Необходимые документы были предоставлены, мы просто ожидаем, так сказать, возможных каких-то решений на эту тему, но еще раз говорю, мы с уважением относимся к любым решениям, потому что здоровье нации — это, так сказать, компетенция властей этой страны", - отметил глава российской дипмиссии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, анатолий викторов, astrazeneca , владимир путин, биньямин нетаньяху, иерусалим, израиль, в мире

Россия и Израиль обсуждают совместное производство вакцин от COVID-19

08:26 22.01.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Россия и Израиль обсуждают вопрос о совместном производстве вакцин, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"С повестки дня да, не снят вопрос и обсуждается в двустороннем плане о возможном совместном производстве вакцины, вот какая это будет вакцина, я сейчас не буду называть, потому что это просто пока еще предмет переговоров: возможны там многие другие варианты, скажем, с AstraZeneca, с этой в Британии зарегистрированной компании и у России есть контакты, и у Израиля есть контакты, и там возможны и другие варианты, но сейчас это с моей стороны было бы неуместно делать прогнозы относительно такого сотрудничества", - сказал Викторов.
Медицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Ранее в декабре президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили наращивание сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавируса.
Ранее медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом. Минздрав Израиля рассматривает переданные российской стороной документы на регистрацию России в Израиле.
"Необходимые документы были предоставлены, мы просто ожидаем, так сказать, возможных каких-то решений на эту тему, но еще раз говорю, мы с уважением относимся к любым решениям, потому что здоровье нации — это, так сказать, компетенция властей этой страны", - отметил глава российской дипмиссии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Анатолий ВикторовAstraZenecaВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимИзраильВ мире
 
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