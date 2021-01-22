https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594105245.html

Россия и Израиль обсуждают совместное производство вакцин от COVID-19

Россия и Израиль обсуждают совместное производство вакцин от COVID-19

Россия и Израиль обсуждают вопрос о совместном производстве вакцин, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:26

2021-01-22T08:26

2021-01-22T08:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

анатолий викторов

astrazeneca

владимир путин

биньямин нетаньяху

иерусалим

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Россия и Израиль обсуждают вопрос о совместном производстве вакцин, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."С повестки дня да, не снят вопрос и обсуждается в двустороннем плане о возможном совместном производстве вакцины, вот какая это будет вакцина, я сейчас не буду называть, потому что это просто пока еще предмет переговоров: возможны там многие другие варианты, скажем, с AstraZeneca, с этой в Британии зарегистрированной компании и у России есть контакты, и у Израиля есть контакты, и там возможны и другие варианты, но сейчас это с моей стороны было бы неуместно делать прогнозы относительно такого сотрудничества", - сказал Викторов.Ранее в декабре президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили наращивание сотрудничества, в том числе в контексте борьбы с распространением коронавируса.Ранее медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешения от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом. Минздрав Израиля рассматривает переданные российской стороной документы на регистрацию России в Израиле."Необходимые документы были предоставлены, мы просто ожидаем, так сказать, возможных каких-то решений на эту тему, но еще раз говорю, мы с уважением относимся к любым решениям, потому что здоровье нации — это, так сказать, компетенция властей этой страны", - отметил глава российской дипмиссии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594091431.html

иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, анатолий викторов, astrazeneca , владимир путин, биньямин нетаньяху, иерусалим, израиль, в мире