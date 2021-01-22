https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594094042.html
В ЕК хотят начать поставлять вакцины от COVID-19 в третьи страны
В ЕК хотят начать поставлять вакцины от COVID-19 в третьи страны
Евросоюз будет уже через несколько месяцев иметь больше доз вакцины от коронавируса, чем ему необходимо, поэтому Еврокомиссия готова предложить механизм для... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T01:22
2021-01-22T01:22
2021-01-22T01:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз будет уже через несколько месяцев иметь больше доз вакцины от коронавируса, чем ему необходимо, поэтому Еврокомиссия готова предложить механизм для передачи части вакцин в третьи страны, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции."Через несколько месяцев у нас будет больше доз, чем мы можем использовать", - сказала она.Поэтому ЕК может предложить механизм доступа к некоторому объёму своих вакцин для третьих стран, добавила она. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире