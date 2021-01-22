https://ria.ru/20210122/vaktsina-1594091431.html

ВОЗ начнет обсуждать данные по российской вакцине "Спутник V"

ВОЗ начнет обсуждать данные по российской вакцине "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет обсуждение данных по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", оно может продлиться несколько РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T00:33

2021-01-22T00:33

2021-01-22T00:33

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

воз

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет обсуждение данных по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", оно может продлиться несколько дней.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что речь идет о процедуре предподачи регистрационной заявки (pre-submission review) российской вакцины "Спутник V". Производители вакцины подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ в конце прошлого года.Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис во вторник говорила, что дискуссия по включению российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" в список разрешенных Всемирной организацией здравоохранения может занять несколько дней.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что ВОЗ получила полную информацию по вакцине, но также хотели бы увидеть публикацию данных третьей фазы испытаний, которая может появиться уже на следующей неделе.Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, воз, в мире