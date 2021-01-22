https://ria.ru/20210122/vaccine-1594230216.html
Назван срок появления иммунитета после прививки от коронавируса
Назван срок появления иммунитета после прививки от коронавируса
Иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается не раньше, чем через 32-45 дней после вакцинации, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:24
2021-01-22T21:24
2021-01-22T21:24
распространение коронавируса
александр горелов
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается не раньше, чем через 32-45 дней после вакцинации, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор". "Максимальное количество (антител. — Прим.Ред.) через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью", — объяснил ученый. Он добавил, что наличие антител не означает, что можно перестать носить маски. Горелов отметил, что переболевшие COVID-19 россияне могут девять месяцев не вакцинироваться от инфекции. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти 3,7 миллиона человек, из которых около 3,1 миллиона выздоровели и свыше 68 тысяч скончались. За последние сутки зафиксировано 21,5 тысячи новых случаев. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/epivakkorona-1594051697.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество