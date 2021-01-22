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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/vaccine-1594230216.html
Назван срок появления иммунитета после прививки от коронавируса
Назван срок появления иммунитета после прививки от коронавируса
Иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается не раньше, чем через 32-45 дней после вакцинации, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:24
2021-01-22T21:24
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается не раньше, чем через 32-45 дней после вакцинации, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор". "Максимальное количество (антител. — Прим.Ред.) через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью", — объяснил ученый. Он добавил, что наличие антител не означает, что можно перестать носить маски. Горелов отметил, что переболевшие COVID-19 россияне могут девять месяцев не вакцинироваться от инфекции. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти 3,7 миллиона человек, из которых около 3,1 миллиона выздоровели и свыше 68 тысяч скончались. За последние сутки зафиксировано 21,5 тысячи новых случаев. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Назван срок появления иммунитета после прививки от коронавируса

21:24 22.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается не раньше, чем через 32-45 дней после вакцинации, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Доктор".
"Максимальное количество (антител. — Прим.Ред.) через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью", — объяснил ученый.
Он добавил, что наличие антител не означает, что можно перестать носить маски. Горелов отметил, что переболевшие COVID-19 россияне могут девять месяцев не вакцинироваться от инфекции.
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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Что ждать от "ЭпиВакКороны". Все о пептидной вакцине против COVID-19
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены почти 3,7 миллиона человек, из которых около 3,1 миллиона выздоровели и свыше 68 тысяч скончались. За последние сутки зафиксировано 21,5 тысячи новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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