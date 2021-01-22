https://ria.ru/20210122/utechka-1594131154.html

На МКС ищут еще одно место утечки воздуха

На МКС ищут еще одно место утечки воздуха

Еще одно место утечки воздуха может быть в российском модуле Международной космической станции, заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:55

2021-01-22T11:55

2021-01-22T11:55

наука

шэннон уолкер

виктор гловер

сергей кудь-сверчков

соити ногути

иван вагнер

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

майкл хопкинс (космонавт)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Еще одно место утечки воздуха может быть в российском модуле Международной космической станции, заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев."Пока мы нашли одну (трещину - ред.), и под подозрением у нас еще одна. Еще одно место, где есть какая-то негерметичность", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24"."Мы должны привезти на грузовом корабле очень мощный такой микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать", - добавил Соловьев.По его словам, общий размер негерметичности можно сопоставить с отверстием диаметром 0,2 миллиметра.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере. Он также сообщил, что версия усталости металла исключена специалистами, а версию образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятной.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210122/mks-1594126644.html

https://ria.ru/20210120/mks-1593920617.html

https://ria.ru/20210120/mks-1593836596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шэннон уолкер, виктор гловер, сергей кудь-сверчков, соити ногути, иван вагнер, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука