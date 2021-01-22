https://ria.ru/20210122/trump-1594174460.html

Стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента

Стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента

Бывший президент США Дональд Трамп после истечения полномочий улетел в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает The Washington Examiner. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T16:14

2021-01-22T16:14

2021-01-22T16:41

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после истечения полномочий улетел в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает The Washington Examiner.Отмечается, что у поместья экс-президента встретила толпа, скандировавшая "Добро пожаловать домой".По данным издания, на следующий день к гольф-клубу в Уэст-Палм-Бич подъехали 12 тонированных автомобилей, которые, предположительно, сопровождали Трампа, приехавшего поиграть в гольф.Дональд Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена прошла 20 января.

https://ria.ru/20210121/pismo-1593935061.html

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дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире