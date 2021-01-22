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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210122/trump-1594174460.html
Стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента
Стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента
Бывший президент США Дональд Трамп после истечения полномочий улетел в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает The Washington Examiner. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:14
2021-01-22T16:41
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
флорида
сша
в мире
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после истечения полномочий улетел в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает The Washington Examiner.Отмечается, что у поместья экс-президента встретила толпа, скандировавшая "Добро пожаловать домой".По данным издания, на следующий день к гольф-клубу в Уэст-Палм-Бич подъехали 12 тонированных автомобилей, которые, предположительно, сопровождали Трампа, приехавшего поиграть в гольф.Дональд Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена прошла 20 января.
https://ria.ru/20210121/pismo-1593935061.html
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дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире

Стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента

16:14 22.01.2021 (обновлено: 16:41 22.01.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaДональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида
Дональд Трамп прибыл в Уэст Палм Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп после истечения полномочий улетел в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает The Washington Examiner.
Отмечается, что у поместья экс-президента встретила толпа, скандировавшая "Добро пожаловать домой".
По данным издания, на следующий день к гольф-клубу в Уэст-Палм-Бич подъехали 12 тонированных автомобилей, которые, предположительно, сопровождали Трампа, приехавшего поиграть в гольф.
Дональд Трамп проиграл демократу Джо Байдену по итогам президентских выборов, состоявшихся в ноябре. Инаугурация Байдена прошла 20 января.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 01:29
Байден рассказал о письме Трампа
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденФлоридаСШАВ мире
 
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