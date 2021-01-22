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Главный инфекционист США заявил, что рад уходу Трампа с поста президента
Главный инфекционист США заявил, что рад уходу Трампа с поста президента
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что при предыдущем президенте США Дональде Трампе он не чувствовал возможности высказываться без последствий. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:56
2021-01-22T00:56
энтони фаучи
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что при предыдущем президенте США Дональде Трампе он не чувствовал возможности высказываться без последствий."Я не получаю удовольствия от ситуаций, когда противоречишь президенту. На самом деле не чувствуешь, что можешь что-либо сказать и не будет последствий у этого", - ответил Фаучи на брифинге в Белом доме на просьбу журналистов рассказать о том, чувствует ли он перемену с приходом новой администрации.Ученый признался, что чувствует облегчение. "Сама мысль, что ты можешь выйти сюда и говорить о том, что знаешь. О доказательствах, о науке. И знать - это все: пусть говорит наука. Это действительно освобождающее ощущение", - сказал Фаучи.Он отметил, что при прошлой администрации допускались некомфортные для специалиста не основанные на науке высказывания.Относительно редких встреч с журналистами в Белом доме в последние месяцы Фаучи сказал: "Думаю, что я вернулся".
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энтони фаучи, дональд трамп, сша, в мире

Главный инфекционист США заявил, что рад уходу Трампа с поста президента

00:56 22.01.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Джексонвилле
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Джексонвилле - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что при предыдущем президенте США Дональде Трампе он не чувствовал возможности высказываться без последствий.
"Я не получаю удовольствия от ситуаций, когда противоречишь президенту. На самом деле не чувствуешь, что можешь что-либо сказать и не будет последствий у этого", - ответил Фаучи на брифинге в Белом доме на просьбу журналистов рассказать о том, чувствует ли он перемену с приходом новой администрации.
Ученый признался, что чувствует облегчение. "Сама мысль, что ты можешь выйти сюда и говорить о том, что знаешь. О доказательствах, о науке. И знать - это все: пусть говорит наука. Это действительно освобождающее ощущение", - сказал Фаучи.
Он отметил, что при прошлой администрации допускались некомфортные для специалиста не основанные на науке высказывания.
Относительно редких встреч с журналистами в Белом доме в последние месяцы Фаучи сказал: "Думаю, что я вернулся".
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Энтони ФаучиДональд ТрампСШАВ мире
 
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